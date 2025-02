Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Puchar Polski

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok w środowy wieczór

Polska piłka wróciła do gry po zimowej przerwie. Właściwie można powiedzieć, że obudziła się ze snu, w który zapadła na początku grudnia i trwał on aż do początku lutego. W miniony weekend rozegrano pierwszą kolejkę rundy wiosennej PKO Ekstraklasy i z całą stanowczością było warto czekać. Sporo goli, piękne uderzenia, emocje i ciekawe widowiska, to wszystko nam do tej pory towarzyszyło.

Wkrótce jednak do gry powróci także Puchar Polski. A właściwie kolejna faza tych rozgrywek, mianowicie ćwierćfinały. Do tej pory wiedzieliśmy tylko, że mecze zaplanowano na końcówkę lutego, ale PZPN przedstawił oficjalny terminarz spotkań ćwierćfinałowych Pucharu Polski. Najciekawiej zapowiada się oczywiście rywalizacja Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok, która zostanie rozegrana w środę 26 lutego o godzinie 21:00 w Warszawie.

WIDEO: Boniek: łatwo jest wydawać pieniądze innych

Ruch Chorzów – Korona Kielce (wtorek, 25 lutego, 20:00)

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice (środa, 26 lutego, 18:00)

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok (środa, 26 lutego, 21:00)

Polonia Warszawa – Puszcza Niepołomice (czwartek, 27 lutego, 18:00)

