Pressfocus Na zdjęciu: Pogoń Siedlce

Dość nieoczekiwanie mimo przewagi Resovia Rzeszów przegrała w Siedlcach z Pogonią 0:1 i odpadła z pucharu Polski na etapie 1/8. Gospodarze znakomicie wykorzystali swoje okazje i sprawili niespodziankę.

Ostatnim pojedynkiem w 1/8 pucharu Polski był mecz Pogoni Siedlce z Resovią

Goście mieli przewagę, której nie udokumentowali bramkami

Pogoń wygrała 1:0 dzięki bramce Nikodema Fiodesiewicza

Do przerwy bez bramek w Siedlcach

Na zamknięcie etapu ⅛ finału pucharu Polski w czwartek obejrzeliśmy spotkanie Pogoni Siedlce z Resovią Rzeszów, który w pierwszej połowie nie czarował mnogością akcji ofensywnych. Wyżej notowany zespół z Rzeszowa wykreował sobie przed przerwą więcej okazji bramkowych, ale nie był w stanie ich wykorzystać. Podopieczni trenera Hajdo sprawiali wrażenie zespołu, który w drugiej odsłonie meczu w końcu “coś wciśnie”.

Jedno trafienie przesądziło o awansie

W drugiej połowie do głosu coraz częściej zaczęli do głosu dochodzić gospodarze. Ich akcjom brakowało jednak płynności. Opłaciło im się to w 79 minucie. Dokładne dogranie w pole karne wykorzystał Nikodem Fiedosiewicz, który mocnym uderzeniem głową pokonał golkipera gości. Stracony gol załamał graczy Resovii, którzy zaczęli popełniać proste błędy i nie byli już w stanie odwrócić losów spotkania.

Na niedługo przed końcem na 2:0 trafił Damian Nowak, ale po analizie VAR bramka nie została uznana. Chwilę wcześniej piłka wyszła poza boisko. Pogoń Siedlce wygrała 1:0, czym sprawiła niemałą niespodziankę.