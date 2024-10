Pogoń wymęczyła awans po dogrywce, pomógł Grosicki

Pogoń Szczecin wywalczył awans do 1/8 finału Pucharu Polski. Finalista poprzedniej edycji rozgrywek w starciu z Odra Opole dopiął swego dopiero po dogrywce (1:0).

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń gra dalej, Skrobacz wciąż bez wygranej w Odrze

Pogoń Szczecin przystępowała do wtorkowego starcia z Odrą Opole w krajowym pucharze, mając jasny, aby odnieść drugie z rzędu zwycięstwo. Zadanie wydawało się łatwe, mając na uwadze to, że przedstawiciel Betclic 1. Ligi jest ostatnio w dołku. Niemniej rzeczywistość okazała się taka, że opolanie wysoko zawiesili poprzeczkę.

Czy Grosicki się kończy?

Finalnie jednak Odra doznała trzeciej porażki pod wodzą trenera Jarosława Skrobacza. Tym samym opolanie są wciąż bez wygranej. Bilans byłego szkoleniowca Podbeskidzia i Ruchu Chorzów, jest dzisiaj na poziomie zaledwie 0,4 punktu na mecz, licząc wszystkie dotychczasowe spotkania 57-latka w roli opiekuna Niebiesko-czerwonych.

We wtorkowym starciu o porażce Odry zdecydował gol Kamila Grosickiego. Doświadczony zawodnik skierował piłkę do siatki w dogrywce, oddając strzał sprzed pola karnego w 92. minucie. Jednocześnie ekipa Roberta Kolendowicza może w spokoju przygotowywać się do ligowej potyczki z Motorem Lublin. Kolejnego rywala w Pucharze Polski drużyna ze Szczecina pozna natomiast w trakcie poniedziałkowego losowania, które zacznie się o godzinie 16:00.

Już wcześniej awans do kolejnej fazy rozgrywek wywalczyły takie zespoły jak: Wisła Kraków czy Ruch Chorzów. Biała Gwiazda okazała się lepsza od Siarki Tarnobrzeg. Z kolei Niebiescy wyeliminowali Avię Świdnik.

Odra Opole – Pogoń Szczecin 0:1 pd. (0:0)

0:1 Kamil Grosicki 92′