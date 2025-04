Legia wzmocniona przed finałem Pucharu Polski. Ważny powrót

Paweł Wszołek będzie mógł zagrać w piątkowym finale Pucharu Polski. Kluczowy zawodnik Legii Warszawa wrócił do treningu przed rywalizacją z Pogonią Szczecin.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek (w środku)

Wszołek będzie dostępny na finał Pucharu Polski

Legia Warszawa przygotowuje się do piątkowego finału Pucharu Polski. To dla niej najważniejszy mecz w tym sezonie, bowiem w Ekstraklasie nie ma już szans na zdobycie trofeum, a i niewiele wskazuje na to, aby zajęła miejsce na podium. Ewentualne zwycięstwo na PGE Narodowym pozwoli jej również zagrać w przyszłej edycji europejskich pucharów. Najbliższym rywalem Wojskowych będzie Pogoń Szczecin, która już w zeszłym sezonie otarła się o historyczny triumf, przegrywając w finale z Wisłą Kraków.

Na kilka dni przed prestiżowym meczem z obozu Legii dobiegły pozytywne informacje. Do treningów wrócił Paweł Wszołek, czyli jeden z kluczowych zawodników w ekipie Goncalo Feio. W ostatnim czasie pauzował z uwagi na uraz, którego nabawił się przy okazji pierwszego meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji z Chelsea.

Wszołek nie zagrał w trzech ostatnich ligowych meczach, a także opuścił rewanż z Chelsea. Portal Legia.net przekazał, że będzie do dyspozycji portugalskiego szkoleniowca na zbliżającą się rywalizację z Pogonią Szczecin.

Nie ulega wątpliwościom, że powrót Wszołka to wielkie wzmocnienie dla Legii. Jego bilans w tym sezonie świadczy, że to bardzo ważna postać w zespole. Do tej pory rozegrał 44 mecze, notując w nich pięć bramek oraz osiem asyst.