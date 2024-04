Jagiellonia znów straci punkty w PKO Ekstraklasie po meczu Pucharu Polski?

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia znów rozegrała 120 minut w Pucharze Polski

Wcześniej, po takim meczu przegrała w lidze z Górnikiem

Teraz czeka ją ważny mecz z Legią Warszawa

Jagiellonia walczy o mistrzostwo Polski

Jagiellonia znakomicie spisuje się w PKO Ekstraklasie i jest liderem rozgrywek mając na swoim koncie zdobytych ponad 60 goli. Jednak, gdy w lutym pokonała po dogrywce w Pucharze Polski Koronę Kielce to w kolejnym meczu ligowym przegrała wyjazdowe starcie z Górnikiem Zabrze prezentując się słabo.

W środę Jaga znów w meczu Pucharu Polski musiała grać 120 minut. Tym razem razem pojedynek nie zakończył się ich powodzeniem, ponieważ w finale zagra Pogoń Szczecin, która wygrała 2:1.

Już w niedzielę Jagiellonię czeka bardzo istotna rywalizacja z Legią Warszawa. Nikomu nie trzeba przypominać, jak ważny to będzie mecz w kontekście walki o mistrzostwo Polski. Czy tym razem zespół Adriana Siemieńca ponownie będzie miał problemy w meczu ligowym rozgrywanym po starciu Pucharu Polski?

– Oczywiście dużo łatwiej by się nam regenerowało po zwycięstwie. Po wygranych człowiek szybciej wraca do siebie. Nie chciałbym jednak patrzeć na to w negatywny sposób. Chcieliśmy zrobić wszystko, aby być na Stadionie Narodowym i spełnić marzenia. W dogrywce finalnie przegraliśmy to spotkanie, ale nie chcieliśmy kalkulować. Nie będziemy też kalkulować w meczu z Legią. Zrobimy wszystko, aby wygrać w Warszawie, a jak będzie, to zobaczymy – przyznał po środowym pojedynku trener Jagiellonii Adrian Siemieniec cytowany przez PogonSzczecin.pl.

