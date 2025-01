Jagiellonia Białystok złożyła wniosek do PZPN z prośbą o ustalenie konkretnej daty meczu Pucharu Polski z Legią Warszawa. Stawką hitowej rywalizacji jest awans do półfinału.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jagiellonia - Legia

Jagiellonia chce równych szans

Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa jesienią reprezentowały Ekstraklasę na arenie międzynarodowej. Obie drużyny świetnie spisały się w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy, awansując do kolejnego etapu. Mistrzowie Polski zmierzą się w 1/16 finału z TSC Backa Topola, zaś Wojskowi swojego rywala poznają dopiero w ramach 1/8 finału rozgrywek.

Wiosną dojdzie do starcia Jagiellonii z Legią nie tylko w lidze – spotkają się również w ćwierćfinale Pucharu Polski. Ta rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawie, gdyż jej zwycięzca będzie wyraźnym faworytem do zdobycia trofeum. Białostoczanie zwrócili się do Polskiego Związku Piłki Nożnej z prośbą, aby ustalić termin tego meczu na czwartek 27 lutego 2025 roku. Konkretna data nie została jeszcze wyznaczona, dlatego Jagiellonia walczy o to, aby móc grać w korzystnych warunkach.

Jagiellonia ma nadzieję, że PZPN przychyli się do jej prośby, co pomoże w optymalnym przygotowaniu się do hitowego meczu. Legia Warszawa na początku wiosny ma znacznie łagodniejszy terminarz, gdyż nie musi walczyć o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji.

“Prośba ta wynika z chęci zapewnienia obu drużynom równych szans na przygotowanie się do tego niezwykle ważnego spotkania (…) Pragniemy zwrócić uwagę, że w dwóch tygodniach poprzedzających ten mecz nasz klub rozegra dwumecz w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji Europy z zespołem TSC Backa Topola. (…) Równocześnie podkreślamy, że Legia Warszawa jako zespół zakwalifikowany do pierwszej ósemki Ligi Konferencji Europy nie będzie w tym czasie rozgrywać innych spotkań poza ligowymi. Sytuacja ta stanowi znaczący handicap pod względem przygotowania do ćwierćfinałowego meczu Pucharu Polski” – brzmi fragment pisma, które otrzymał PZPN.