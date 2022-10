fot. PressFocus Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz (w środku)

Tymoteusz Puchacz fantastycznie rozpoczął środowy meczu Pucharu Niemiec z Heidenheim. Polak już w siódmej minucie otworzył wynik rywalizacji, zdobywając swoją premierową bramkę w barwach Unionu Berlin.

Początki Tymoteusza Puchacza w barwach Unionu Berlin nie należały do udanych. Lewy defensor przeniósł się tam w lipcu 2021 roku, a w swoim debiutanckim sezonie był głównie przyspawany do trybun, choć niekiedy znajdował się także na ławce rezerwowych. Zimą doczekał się półrocznego wypożyczenia do Trabzonsporu, z którym wywalczył mistrzostwo Turcji.

Po powrocie do Berlina Polak w dalszym ciągu nie dostaje swoich szans w Bundeslidze. W bieżącej kampanii pojawił się na murawie jedynie w Lidze Europy, a w środę znalazł się w wyjściowej jedenastce na mecz Pucharu Niemiec.

Rywalizacja z Heidenheim zaczęła się dla niego wprost fenomenalnie. Już w siódmej minucie Puchaczowi udało się trafić do siatki, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie. Lewy defensor, który wystąpił na pozycji wahadłowego mocnym uderzeniem z powietrza wykończył precyzyjne dośrodkowanie. Była to dla niego debiutancka bramka w barwach Unionu Berlin.

Do przerwy Union utrzymał jednobramkowe prowadzenie.