W środę odbyły się dwa spotkania Pucharu Niemiec. W pierwszym z nich FC Nurnberg pokonał Fortunę Dusseldorf po rzutach karnych, natomiast w drugim pojedynku Borussia Dortmund pokonała VFL Bochum.

Awans FC Nurnberg w spotkaniu dwóch zespołów z zaplecza Bundesligi

Piękny gol Dawida Kownackiego nie pomógł Fortunie Dusseldorf

Borussia Dortmund zagra w kolejnej rundzie Pucharu Niemiec

Awans FC Nurnberg i BVB do kolejnej rundy Pucharu Niemiec

W pierwszym środowym spotkaniu 1/8 finału Pucharu Niemiec stanęły naprzeciw siebie dwie drużyny z 2. Bundesligi. Mecz FC Nurnberg z Fortuną Dusseldorf nie miał zdecydowanego faworyta i również przebieg spotkania był dość wyrównany z delikatną przewagą ze strony gospodarzy.

Pojedynek znakomicie rozpoczął się dla gości, którzy objęli prowadzenie w tym pojedynku w 33. minucie po bardzo ładnym trafieniu Dawida Kownackiego. Korzystny wynik dla Fortuny utrzymywał się praktycznie do samego końca. Gospodarze dopięli swego dopiero w trzeciej minucie doliczonego czasu gry doprowadzając do dogrywki, która nie przyniosła również rozstrzygnięcia. O awansie zdecydowała dopiero seria jedenastek, która zakończyła się na korzyść gospodarzy.

🇵🇱 DAWID K⚽️⚽️⚽️WNACKI!



Polak strzelił pięknego gola głową! 😍 Musicie to zobaczyć! 👇



Mecz trwa w Eleven Sports 1! 👀 #BundesTAK🇩🇪 pic.twitter.com/QbsMIoEPPO — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 8, 2023

W drugim starciu VFL Bochum podejmowało Borussię Dortmund. Spotkanie było dość wyrównane choć nieznaczną przewagę mieli goście. Na pierwszą bramkę w tym pojedynku musieliśmy zaczekać aż do doliczonego czasu gry pierwszej połowy. Wtedy wynik meczu otworzył Emre Can dając prowadzenie BVB.

Po przerwie dość niespodziewanie do wyrównania doprowadził Stoger. Bochum jednak tylko sześć minut mogło być zadowolone z wyniku remisowego bowiem już w 70. minucie ponownie wyprowadził na prowadzenie zespół BVB Marco Reus. Gospodarze do ostatnich minut walczyli o korzystny rezultat, ale nie zdołali doprowadzić do wyrównania i z awansu do kolejnej rundy mogli się cieszyć zawodnicy z Dortmundu.

Wyniki 1/8 finału Pucharu Niemiec

FC Nurnberg* – Fortuna Dusseldorf 2:1 (0:1, 1:1, k. 4:3)

90′ Duman – 33′ Kownacki

VFL Bochum – Borussia Dortmund* 1:2 (0:1)

64′ Stoger – 45′ Can, 70′ Reus