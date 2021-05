Borussia Dortmund po raz piąty w historii sięgnęła po Puchar Niemiec. W rozegranym w czwartek na Stadionie Olimpijskim w Berlinie finałowym meczu BVB wysoko 4:1 pokonała RB Lipsk.

Koncertowa gra Borussii Dortmund

Dla obu zespołów był to drugi pojedynek w ciągu zaledwie kilku dni. W ostatni weekend rywalizowały ze sobą również w ramach rozgrywek ligowych. Lepsza okazała się Borussia Dortmund, która na Signal Iduna Park wygrała 3:2, potwierdzając tym samym bardzo dobrą formę z ostatnich tygodni. Do finałowego spotkania na Stadionie Olimpijskim w Berlinie mogła przystępować w dobrych nastrojach, tym bardziej, że do składu wrócił jej najlepszy strzelec – Erling Haaland.

Mało kto jednak spodziewał się takiego przebiegu spotkania, jaki miał miejsce. Podopieczni Edina Terzicia już w piątej minucie objęli prowadzenie, a w roli głównej wystąpił Jadon Sancho. Utalentowany reprezentant Anglii świetnym uderzeniem z kilkunastu metrów nie dał żadnych szans bramkarzowi RB Lipsk.

W 28. minucie zespół z Dortmundu prowadził już 2:0. Po podaniu Marco Reusa z piłką w pole karne w swoim stylu przedarł się Erling Haaland, świetnie ograł Dayota Upamecano i pewnym uderzeniem pokonał bezradnego Petera Gulacsiego.

Podopieczni Juliana Nagelsmanna starali się odgryzać, ale nie potrafili znaleźć sposobu na umieszczenie piłki w bramce przeciwnika. Problemów z tym nie miała natomiast Borussia, która nie zamierzała poprzestawać na dwubramkowej zdobyczy. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy jedenastka z Dortmundu po raz trzeci zaskoczyła defensywę rywali. Po szybkim kontrataku z piłką w pole karne RB Lipsk wpadł Reus i zagrał do lepiej ustawionego Sancho. Anglik przed oddaniem strzału zwiódł jeszcze jednego z rywali, a następnie trafił do pustej bramki.

RB Lipsk z honorowym trafieniem

W drugiej połowie zespół Edina Terzicia oddał pole rywalom, ale dzięki zaliczce z pierwszej połowy mógł sobie na to pozwolić. Piłkarze RB Lipsk niewątpliwie zdawali sobie sprawę, że są w fatalnym położeniu, ale zamierzali walczyć o zachowanie honoru. W 72. minucie na listę strzelców zdołał się wpisać Dani Olmo, który pokonał bramkarza Borussii potężnym uderzeniem zza pola karnego. Było to jednak wszystko, na co było stać jedenastkę Juliana Nagelsmanna w tym meczu.

Ostatnie słowo należało do Borussii. W 88. minucie po raz drugi na listę strzelców w tym meczu wpisał się Haaland, ustalając jednocześnie jego wynik na 4:1. Wynik mógłby być jeszcze wyższy, ale kilka minut wcześniej świetnej okazji na skompletowanie hattricka nie wykorzystał Sancho.

W zespole z Dortmundu pełne 90 minut rozegrał były reprezentant Polski Łukasz Piszczek.