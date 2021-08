Bayern Monachium w środę na Stadion am Panzenberg zmierzy się z Bremer SV w ramach 1/32 finału Pucharu Niemiec. Mistrzowie Niemiec zagrają w tym spotkaniu Roberta Lewandowskiego. Informacje w tej sprawie przekazał na konferencji prasowej szkoleniowiec Bawarczyków.

Lewandowski z szansą na odpoczynek

Bayern Monachium w środę wieczorem rozegra zaległy mecz DFB Pokal. Podopieczni Juliana Nagelsmanna zagrają z ekipą z Oberliga w eksperymentalnym zestawieniu. Już wiadomo, że nie wystąpią w tym starciu kapitan reprezentacji Polski i były piłkarz FC Schalke 04.

– Robert Lewandowski zostanie w Monachium i będzie tutaj trenować. To samo dotyczy Leona Goretzki. Chcemy trochę zapanować nad obciążeniem – mówił opiekun teamu z Monachium w trakcie konferencji prasowej.

W związku z tym, że Lewy nie zagra, to wygląda na to, że okazję do gry w wyjściowym składzie otrzyma Erix-Maxim Choupo-Moting. Bayern do batalii z ekipą z niższej klasy rozgrywkowej podejdzie po wygranej z Koeln (3:2). Wcześniej Bawarczycy wygrali z kolei z Borussią Dortmund w starciu o Superpuchar Niemiec (3:1).

Konfrontacja Bremer – Bayern zacznie się o 20:45. Transmisja z tego starcie dostępna będzie na Eurosport 1.

