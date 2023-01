PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City nie zdołał nawet oddać celnego strzału przeciwko Southampton (0:2) i pożegnał się z Pucharem Ligi. Pep Guardiola na konferencji podkreślił fatalną postawę swoich zawodników i stwierdził, że jeśli zagrają podobnie w nadchodzących derbach, nie mają szans na zwycięstwo.

Manchester City niespodziewanie pożegnał się z Pucharem Ligi po meczu z Southampton (0:2)

Pep Guardiola przyznał, że wygrał zdecydowanie lepszy zespół

Hiszpan podkreślił, że Obywatele muszą się zdecydowanie poprawić przed weekendowymi derbami Manchesteru

“Nie byliśmy gotowi”

Manchester City przeżył w środę mecz do zapomnienia. Mistrzowie Anglii nie zdołali oddać nawet jednego celnego strzału przeciwko Southampton (0:2) i ostatecznie pożegnali się z Pucharem Ligi już na etapie ćwierćfinału. Po zakończeniu spotkania Pep Guardiola nie próbował zakłamywać rzeczywistości.

– Wygrała najlepsza drużyna. Byli lepsi. Nie graliśmy dobrze. Zaczęliśmy źle i nie potrafiliśmy zaprezentować się z dobrej strony. Nie byliśmy nawet blisko naszych standardów. Nie byliśmy gotowi na rywalizację o półfinały. Musisz być przygotowany na każdy mecz, jeśli grasz dla Manchesteru City, a dziś nie byliśmy. Jeśli zagramy tak samo [w nadchodzących derbach – przyp. PP], nie mamy szans. Mam wrażenie, że zestawienie personalne nie ma znaczenia, tylko sam występ. Nie było nas na boisku – powiedział hiszpański szkoleniowiec.

I może mieć rację. Manchester United notuje świetną serię. Czerwone Diabły wygrały sześć ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach, w tym trzy w Premier League. Do tego awansowały do 1/16 finału Pucharu Anglii i – w przeciwieństwie do rywali zza miedzy – zameldowały się w półfinale Pucharu Ligi.

Derbowe starcie w ramach angielskiej ekstraklasy rozpocznie się w sobotę o godzinie 13:30.

Czytaj więcej: Utalentowany gracz Man Utd odejdzie na wypożyczenie?

Manchester United Manchester City 4.40 4.00 1.82 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 stycznia 2023 07:45 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin