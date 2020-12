Cavani bohaterem. Everton za burtą Carabao Cup!

Manchester United długo męczył się z Evertonem, ale po dwóch golach w końcówce awansował do półfinału Carabao Cup.

Od pierwszych minut znacznie lepsze wrażenie sprawiali podopieczni Ole Gunnara Solskjaera. Wyglądali pewniej, szukali swoich szans, ale brakowało im konkretów w ostatniej tercji boiska. Dopiero w ostatnim kwadransie pierwszej połowy przebudzili się gospodarze, ale niemrawe próby Gylfiego Sigurdssona czy Richarlisona nie sprawiły problemów defensorom Czerwonych Diabłów.

Po przerwie goście wrócili do dyktowania tempa gry, jednak sytuacji podbramkowych obserwowaliśmy jak na lekarstwo. To, co najważniejsze toczyło się w środku pola, więc Paul Pogba i Bruno Fernandes stamtąd próbowali zagrozić bramce bronionej przez Robina Olsena, ale nie zdało się to na wiele. Im dłużej trwał mecz, tym chwiejniej wyglądała jednak obrona Evertonu. Wreszcie, w 88. minucie Edinson Cavani zaatakował z prawego skrzydła i klinicznie precyzyjnym wykończeniem wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. The Toffees, którzy od dobrej połowy godziny skupiali się głównie na przeszkadzaniu rywalom, zostali zmuszeni do szukania bramki wyrównującej. Trzeba przyznać, że byli do tego blisko, ale przez to odsłonili własne pole karne. Już w doliczonym czasie gry dobrą okazję zmarnował Marcus Rashford, a Everton ruszył z kontrą. Została ona szybko spacyfikowana, a piłka wróciła do angielskiego napastnika. Rashford miał mnóstwo czasu i przestrzeni, by dopieścić podanie do wybiegającego Anthony’ego Martiala, który zabił nadzieję Evertonu i przypieczętował zwycięstwo Czerwonych Diabłów.

Manchester United zamyka grono półfinalistów Carabao Cup, dołączając do Brentfordu, Manchesteru City i Tottenhamu.