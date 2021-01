Real Madryt kolejny raz na przestrzeni tygodnia zawiódł. Podopieczni Zinedine’a Zidane’a zaledwie kilka dni po tym, jak odpadli z turnieju o Superpuchar Hiszpanii, przegrywając z Athletic Bilbao, w środowy wieczór znów się skompromitowali. Tym razem Królewscy dołączyli do Bayernu Monachium, ponosząc porażkę w krajowym pucharze. Madrycki team odpadł z Copa del Rey po starciu z Alcoyano.

Real Madryt walczył o awans do 1/8 finału Pucharu Hiszpanii. Było to wyjątkowe wydarzenia dla szkoleniowca Los Blancos, który nigdy wcześniej nie triumfował w tych rozgrywkach. Nie było mu dane wygrać Copa del Rey zarówno jako zawodnik, jak i trener. Przełamanie miało nastąpić w tym roku. Już jednak wiadomo, że tak się nie stanie.

Panaceum na mistrzów La Liga znalazł bowiem zespół z trzeciej klasy rozgrywkowej Alcoyano. Real był zmuszony uznać wyższość niżej notowanego rywala po dogrywce, mimo że grał w dogrywce z przewagą jednego zawodnika. Po zakończeniu meczu Zinedine Zidane pozwolił sobie na krótki komentarz na temat spotkania.

– Każda porażka boli. Ani ja, ani moi piłkarze nie lubimy przegrywać. Graliśmy na obiekcie zespołu z Segunda B, powinniśmy wygrać. W każdym razie to nie jest wstyd, że przegraliśmy – ocenił opiekun madryckiej ekipy.

– Takie sytuacje zdarzają się w karierze każdego piłkarza. To dla nas wszystkich ciężki dzień, ale nie możemy zwariować. Przeanalizujemy ten występ. Mogę zapewnić, że będziemy ciężko pracować. Jestem trenerem i ponoszę odpowiedzialność za to, co się stało. Godzę się z tym – uzupełnił Zidane.

Tymczasem już w sobotę zespół ze stolicy Hiszpanii rozegra swój kolejny mecz. Tym razem w ramach hiszpańskiej ekstraklasy przeciwnikiem Realu będzie Deportivo Alaves.