Już w czwartek wieczorem derby Madrytu rozstrzygną o tym, kto zamelduje się w półfinale Pucharu Króla. Prezentujemy przewidywane składy na mecz Realu z Atletico.

W środę poznaliśmy pierwszych półfinalistów Pucharu Króla. Zostali nimi FC Barcelona i Osasuna Pampeluna. W czwartek, zaś o trzecie miejsce w tym gronie powalczą giganci ze stolicy Hiszpanii.

Real Madryt podejdzie do derbów bez czterech kontuzjowanych graczy. Spośród nich Dani Carvajal i Aurelien Tchouameni mieliby spore szanse na wybiegnięcie w wyjściowym składzie. Na szczęście dla Carlo Ancelottiego, do zdrowia wrócił już David Alaba. Marca uważa, że Austriak od razu trafi do wyjściowego składu, zaś AS sadza go na ławce. Z pewnością na murawie ujrzymy Nacho, co zapowiedział sam włoski trener. Oprócz niego na pewno ujrzymy Edera Militao oraz Ferlanda Mendy’ego. Obecność Antonio Ruedigera zależy od oceny formy Alaby.

W pomocy możliwy jest powrót weteranów: Toniego Kroosa i Luki Modricia. Obaj nie wybiegli razem w pierwszym składzie od niedawnego meczu z Barceloną. Jeśli zagrają obaj, na murawie nie pojawi się Dani Ceballos.

W ataku niemal na pewno ujrzymy klasyczny, w ostatnim czasie, tercet: Vinicius – Karim Benzema – Fede Valverde.

Z kolei w Atletico Madryt do zdrowia wrócił Jose Gimenez, ale najprawdopodobniej zacznie derby na ławce. W obronie zobaczymy Nahuela Molinę, Stefana Savicia, Mario Hermoso i Reinildo. Drugą linię stworzą Koke, Rodrigo De Paul oraz Thomas Lemar. Ten ostatni będzie wymieniał się rolami ze swym rodakiem, Antoine’em Griezmannem. Słynny Grizzou domyślnie stanowić będzie część pierwszej linii, wraz z Alvaro Moratą i Angelem Correą.

Przewidywane składy na mecz Real Madryt – Atletico Madryt:

Real Madryt: Courtois – Nacho, Militao, Alaba, Mendy – Camavinga, Kroos, Modrić – Valverde, Benzema, Vinicius

Atletico Madryt: Oblak – Molina, Savić, Hermoso, Reinildo – Koke, De Paul, Lemar – Corea, Morata, Griezmann

Początek starcia już o godzinie 21:00.

