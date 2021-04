Tuchel: nabieramy coraz więcej doświadczenia

W sobotni wieczór Chelsea powalczy o finał FA Cup z Manchesterem City. Obie ekipy znają się na wylot. Podobnie z resztą, jak Thomas Tuchel i Pep Guardiola. Niemiec przed starciem pucharowym wspomniał, że z trenerem Obywateli łączą go bardzo dobre relacje.

Thomas Tuchel: nie chcę teraz oceniać ile brakuje nam do Obywateli, ale sprawy wyglądają jasno i trzeba je zaakceptować

Jeśli popatrzymy w tabelę Premier League dojdziemy do wniosku, że Manchester City ma już mistrzostwo w garści . Obywatele, dzięki niebywałej serii zwycięstw wspięli się na szczyt i nic nie wskazuje na to, aby coś mogło ulec jakiejkolwiek zmianie. Stabilna forma pozwoliła drużynie Guardioli pozostać w walce o poczwórną koronę, po drodze klub awansował do półfinału Ligi Mistrzów i Pucharu Anglii, a także finału Carabao Cup.

Trener Chelsea odniósł się do dominacji The Citizens i przedstawił sprawę jasno.

– Nie zapominajmy, że na początku sezonu to Chelsea była w lepszej formie niż Manchester City. Obrót spraw w następnych tygodniach sprawił, że role się odwróciły i to oni zaliczyli niesamowitą serię zwycięstw. Nie chcę teraz oceniać ile brakuje nam do Obywateli, ale sprawy wyglądają jasno i trzeba je zaakceptować. Nadchodzą kluczowe momenty tego sezonu. Najlepiej poznajesz swoją drużynę podczas trudnych i wymagających spotkań. Na dzień dzisiejszy gramy w półfinałach Ligi Mistrzów i Pucharu Anglii, a w lidze walczymy o czwarte miejsce – stwierdził Thomas Tuchel.

Znajomość z Bundesligi

Trenerów obu drużyn łączą bardzo dobre relacje. Thomas Tuchel przyznał, że spotkał się prywatnie z Guardiolą podczas pracy w Niemczech.

– W Niemczech spotkałem się z Pepem na wspólnej kolacji w Monachium, Zaczęliśmy rozmawiać o taktyce i pozycjach na boisku oraz o tym co zrobił z Barceloną. Wyjaśnił mi to, mieliśmy kilka rysunków i użyliśmy wszystkich rzeczy leżących na stole, aby omówić pozycje i sytuacje taktyczne. Rozmawialiśmy po prostu o takich rzeczach o jakich powinni rozmawiać dwaj spotykający się trenerzy piłkarscy – wspominał menadżer The Blues.

Tuchel ma wizję na zespół

Thomas Tuchel zastąpił zimą Franka Lamparda i od tamtej pory gra Chelsea pod wodzą Niemca zmieniła się nie do poznania. Zespół z Londynu również dotarł do półfinału Champions League, a za kadencji 47-latka Niebiescy przegrali tylko raz w Premier League. Tuchel zdaje sobie sprawę, że jego piłkarze z każdym meczem są coraz lepsi.

– Na początku przyszłego sezonu będziemy mieli jasny obraz tego co musimy zrobić, aby spełnić oczekiwania kibiców oraz swoje. Postaramy się wygrać pierwszy mecz i każdy kolejny będzie dla nas równie ważny. Mamy młody zespół i wierzę, że z każdym następnym spotkaniem będziemy stawali się coraz silniejsi. Nabieramy coraz więcej doświadczenia, a mecz taki jak ten jest świetną okazją, aby nabrać tego doświadczenia – dodał Tuchel.

Jeżeli Chelsea wygra, w finale zmierzy się z Leicester lub Southampton. Starcie z The Citizens wystartuje w sobotę o godzinie 18.30.

