Imago / Peter Byrne Na zdjęciu: Jayden Danns

Liverpool pokonał 3:0 Southampton w 1/8 finału Pucharu Anglii

Bohaterem The Reds został Jayden Danns

18-latek po wejściu z ławki strzelił 2 bramki

Jayden Danns z pierwszymi trafieniami w seniorskim futbolu

Liverpool kilka dni po tym jak mógł cieszyć się ze zdobycia Pucharu Ligi Angielskiej, przystąpił do rywalizacji w kolejnych rozgrywkach pucharu krajowego. Tym razem przed własną publicznością mierzyli się z Southampton w Pucharze Anglii. Podopieczni Jurgena Kloppa mimo dość mocno zmienionego składu nie mieli problemów, aby zameldować się w następnej rundzie pucharu. Ostatecznie okazali się klasę lepsi od rywala, wygrywając 3:0.

Ze względu na prawdziwą plagę kontuzji, która dotknęła The Reds niemiecki szkoleniowiec był zmuszony do włączenia do zespołu kilku młodych zawodników. Jednym z nich był 18-letni Jayden Danns. Wychowanek Liverpoolu okazał się kluczem do zwycięstwa nad Świętymi, a po wejściu z ławki dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Dla Jaydena Dannsa były to również pierwsze trafienia w seniorskim futbolu. W pomeczowych wywiadach nie ukrywał radości z tego faktu, ale również przyznał, że zdobycie bramki tuż przed trybuną The Kop było dla niego niesamowitym przeżyciem.

– To spełnienie moich marzeń, kibicuję temu klubowi od urodzenia. Nie będę mógł w nocy spać. Nie mogę uwierzyć, że strzeliłem bramkę przed trybuną The Kop – powiedział Jayden Danns.