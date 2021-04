Guardiola: mecz z Chelsea był dla nas punktem zwrotnym

W sobotę czeka nas półfinałowy mecz FA Cup pomiędzy Manchesterem City i Chelsea. Pep Guardiola przed tym starciem przyznał, że poprzedni mecz obu zespołów był dla Obywateli punktem zwrotnym.

Guardiola: spotkanie z Chelsea pozwoliło nam uwierzyć, że możemy wszystko

3 stycznia Manchester City czekał wyjazd na Stamford Bridge. Pep Guardiola miał do dyspozycji wyłącznie czternastu graczy pierwszej drużyny, ale Obywatele odnieśli niesamowite zwycięstwo, zakończone ostatecznie wynikiem 3:1.

– To był dla nas punkt zwrotny, zdecydowanie. Wyjazdowy mecz z Southampton (1:0) jest drugi w kolejności, ale wyjazd na Stamford Bridge z dostępnymi czternastoma zawodnikami, składem przetrzebionym przez kontuzje i Covid… W tym momencie uwierzyliśmy, że możemy wszystko – powiedział Pep Guardiola przed półfinałem Pucharu Anglii. – Mam wielką wiarę w piłkarskie akademie. W Barcelonie awansowałem młodzież i nie bałem się teraz jechać na teren Chelsea z czternastoma graczami seniorskiej drużyny. Czasem młodzi w takich momentach dają od siebie coś ekstra. Później wrócili kontuzjowani zawodnicy i zwyciężaliśmy, zwyciężaliśmy, zwyciężaliśmy… Przez to dziś jesteśmy tu, gdzie jesteśmy – dodał.

Na nieco ponad miesiąc przed zakończeniem sezonu, Manchester City jest w grze o wszystkie cztery trofea. Jest liderem Premier League z przewagą jedenastu punktów nad Manchesterem United. W Lidze Mistrzów zagra w półfinale z Paris Saint-Germain, a za tydzień wystąpi w finale Carabao Cup przeciwko Tottenhamowi. Na drodze do Pucharu Anglii stoi w półfinale Chelsea.

– Jak bardzo jesteśmy uprzywilejowani. Czy to trudne? Nie, wręcz przeciwnie. To najlepszy moment sezonu i jednocześnie najlepszy moment naszych karier. Musimy stawiać sobie wyzwania co trzy dni, wygrywać tytuły i zbliżać się do mistrzostwa kraju. To przywilej – skomentował rozradowany szkoleniowiec Obywateli. Następnie wyznał, że nie zmieni swojej zasady i w półfinale między słupkami stanie Zack Steffen, który w rozgrywkach pucharowych zastępuje Edersona.

Jeżeli Manchester City wygra, w finale zmierzy się z Leicester lub Southampton. Starcie z The Blues rozpocznie się w sobotę o godzinie 18.30.

