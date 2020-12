TOP11 najlepszych młodych piłkarzy, czyli kto może zastąpić gwiazdy?

Lionel Messi i Cristiano Ronaldo to zawodnicy, którzy w powszechnej opinii uważani są za jednych z najlepszych na świecie. My natomiast postanowiliśmy w trakcie okresu świątecznego przedstawić naszym czytelnikom zawodników, którzy mają potencjał, aby w przyszłości dorównać wymienionej dwójce. Co prawda droga przed nimi długa i wyboista, ale niewykluczone, że za kilka lat mogą przebić swoimi osiągnięciami wielkich piłkarzy.

Braliśmy pod uwagę zawodników z różnych zakątków świata. W związku z tym nie brakuje piłkarzy z Algierii, Angoli, Włoch, Hiszpanii, czy Holandii. Narodowość nie ma żadnego znaczenia. Skupiliśmy się tylko na talencie i dotychczasowych osiągnięciach poszczególnych zawodników. Podkreślamy również, że kolejność jest przypadkowa.

ADEL BELKACEM BOUZIDA (ALGIERIA)

18-latek co prawda wciąż broni barw Paradou AC. Niemniej przykuł już uwagę skautów i agentów z całego świata. Jest obdarzony niezwykłymi umiejętnościami dryblingu, co skutkuje tym, że stał się koszmarem obrońców. Mając na uwadze to, że polityka Paradou AC opiera się na transferowaniu młodych piłkarzy, to można przypuszczać, że niebawem zawodnik zakotwiczy w jednej z najpopularniejszych ligi europejskich. Adel Belkacem Bouzida to napastnik, radzący sobie na pozycji skrzydłowego.

ZITO LUVOMBO (ANGOLA)

Młody zawodnik do września bronił barw CD 1 Agosto. Dobrymi występami w lidze angolańskiej zapracował na transfer do Włoch, dołączając do Cagliari Calcio. Zito Luvombo wyróżnił się między innymi tym, że przyczynił się do triumfu swojego byłego zespołu w finale Pucharu Angoli. 18-latek strzelił gola, a także wypracował rzut karny. Wiązane są z nim duże nadzieje. Mimo młodego wieku zawodnik ma już na swoim koncie dwa występy w dorosłej reprezentacji Angoli. Godne uwagi jest to, że zanim piłkarz trafił do klubu z Serie A, to zainteresowanie nim wyrażały Manchester United i West Ham United.

KENNETH TAYLOR (HOLANDIA)

Środkowy pomocnik przez holenderskie media uznawany był za bijące serce reprezentacji Holandii do lat 17. Aktualnie gra już w drużynie Oranje do lat 18. W trakcie trwającej kampanii rozegrał dwa mecze w AFC Ajaxie. Wzoruje się na Kevinie De Bruyne z Manchesteru City, czy Christianie Eriksenie z Interu Mediolanie. Nie ukrywa, że lubuje się w notowaniu asyst, ale według wielu opinii lepiej sprawdza się w zadaniach defensywnych.

XAVI SIMONS (HOLANDIA)

Urodzony w Amsterdamie piłkarz pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w słynnej szkółce piłkarskiej FC Barcelony La Masia. Xavi Simons podjął jednak decyzję o pożegnaniu się z nią latem minionego roku, decydując się na dołączenie do Paris Saint-Germain. O tym, że mowa o wielkim talencie świadczyć może także to, że jego interesy reprezentuje już Mino Raiola. Zawodnik zapracował swoją grą na przydomek Złote Loki. Młodzieżowy reprezentant Holandii był kapitanem kilku drużyn młodzieżowych Dumy Katalonii, a także czterokrotnym zdobywcą nagrody Złotej Piłki dla najlepszego piłkarza młodego pokolenia. Na Instagramie jest obserwowany przez ponad 2,7 miliona ludzi. Tymczasem na Twitterze ma ponad 57 tysięcy followersów.

ERIC GARCIA (HISZPANIA)

19-latek to kolejny zawodnik w zestawieniu, stawiający pierwsze kroki w piłkarskiej karierze w akademii piłkarskiej La Masia. Aktualnie środkowy obrońca broni barw Manchesteru City. Nie jest jednak tajemnicą, że FC Barcelona chce odzyskać zawodnika. Mimo młodego wieku Eric Garcia wyróżnia się zdolnością dowodzenia defensywą, a także niezwykłą dojrzałością. W tym sezonie zaliczył już siedem meczów w koszulce ekipy dowodzonej przez Josepa Guardiolę.

ANSU FATI (HISZPANIA)

Czterokrotny reprezentant Hiszpanii jest postrzegany za następcę Lionela Messiego w szeregach Blaugrany. Chociaż zawodnik ma zaledwie 18 lat, to już teraz ma wpisaną klauzulę odstępnego w kontrakcie, wynoszącą 400 milionów euro. FC Barcelona w ten sposób zabezpieczyła się, aby nie stracić zawodnika zbyt wcześnie. Aktualnie leczy kontuzję, która wyklucza go z gry przynajmniej do marca przyszłego roku.

Ansu Fati od czasu swojego debiutu w Barcelonie może pochwalić się między innymi tym, że stał się najmłodszym piłkarzem, który zdobył bramkę i zanotował asystę w spotkaniu rozgrywanym na Camp Nou. Ponadto zaliczył już trafienie w Lidze Mistrzów, stając się też najmłodszym strzelcem gola w elitarnych rozgrywkach.

EDUARDO CAMAVINGA (FRANCJA)

18-latek podobnie jak Kylian Mbappe wyróżnia się tym, że błyszczy swoją grą w bardzo młodym wieku. Eduardo Camavinga już teraz jest najmłodszym zawodnikiem w historii Stade de Rennais, który zagrał w pierwszym zespole. Ponadto zawodnik jest pierwszym zawodnikiem w historii, który zagrał w meczu ligowym jednej z pięciu dużych lig europejskich poniżej 16 roku życia. Środkowy pomocnik występuje na pozycji, która obciążona jest dużą odpowiedzialnością. W związku z tym jeden błąd może skutkować poważnymi konsekwencjami. Wcześniej tylko Cesc Fabregas miał okazję grać na tej pozycji w porównywalnie młodym wieku.

SEBASTIANO ESPOSITO (WŁOCHY)

Środkowy napastnik uchodzi za jeden z największych talentów na Półwyspie Apenińskim. Sebastiano Esposito, wyróżnił się już między innymi tym, że był częścią zespołu Interu Mediolan do lat 17, który wywalczył mistrzostwo Włoch w sezonie 2018/2019. 18-latek zdobył bramkę w półfinale, z kolei w finale skompletował hat-tricka. Aktualnie zawodnik broni barw SPAL Ferrara, gdzie został wypożyczony we wrześniu tego roku z Nerazzurrich. W trakcie trwającego sezonu wystąpił łącznie w 14 spotkaniach. Mimo młodego wieku jest już wyceniany przez Transfermarkt.de na dziewięć milionów euro.

DOMINIK SZOBOSZLAI (WĘGRY)

Węgierski zawodnik jest kolejnym w naszym zestawieniu najlepszych młodych piłkarzy. Dominik Szoboszlai był kapitanem reprezentacji Węgier do lat 17 na Mistrzostwach Europy do lat 17 w Chorwacji przed trzema laty. W trakcie tego turnieju zdobył trzy bramki, a jego drużyna zajęła szóste miejsce. Jego idolem jest Cristiano Ronaldo, chociaż bez wątpienia piłkarz wyróżnia się swoim stylem gry. Niedawno związał swoją przyszłość z RB Lipsk, więc wkrótce kibice Bundesligi będą mogli śledzić występy piłkarza, który być może skonfrontuje swoje siły z reprezentacją Polski w trakcie jednego ze spotkań w ramach eliminacji do mundialu w 2022 roku.

SANDRO TONALI (WŁOCHY)

Włoski pomocnik to w powszechnej opinii połączenie Gennaro Gattuso, Andrei Pirlo i Daniele De Rossiego, mając na uwadze jego styl gry. Sandro Tonali, przykuł uwagę obserwatorów piłki w poprzednim sezonie, gdy bronił jeszcze barw Brescii Calcio. Pod względem umiejętności technicznych przypomina Andreę Pirlo. Niemniej jedną z mocnych stron pomocnika AC Milanu jest też umiejętność wykonywania rzutów wolnych. Sandro Tonali, jest jednak mocniejszy fizycznie w swojej grze, a także bardziej agresywny.

20-latek ma już na swoim koncie cztery występy w dorosłej reprezentacji Włoch. Milan jest zobligowany do wykupienia piłkarza na stałe, musząc uregulować 15 milionów euro. Za samo wypożyczenie zapłacił natomiast 10 milionów euro.

ALPHONSO DAVIES (KANADA)

Zanim zawodnik dołączył do Bayernu Monachium, to popularny był stereotyp, że Kanadyjczycy to przede wszystkim świetni hokeiści na lodzie. Alphonso Davies zmienia jednak podejście do sprawy. W szeregach ekipy z Bawarii zawodnik niejednokrotnie grał na pozycji skrzydłowego. Jak na razie w monachijskim zespole zanotował 60 meczów, notując w nich cztery trafienia i 10 asyst. Obecny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj Bayern Monachium bez Daviesa na lewej stronie obrony. Taki stan rzeczy sprawił, że David Alaba musiał zostać przesunięty na środek defensywy.