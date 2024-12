Rośnie zainteresowanie Pululu. Kluby z trzech krajów pytają o napastnika Jagiellonii [NASZ NEWS]

Afimico Pululu to czołowy napastnik Ekstraklasy, który pokazał się ze świetnej strony również w europejskich pucharach. Dobra gra Afrykańczyka ma swoje "konsekwencje". Z ustaleń Goal.pl wynika, że zainteresowane są nim kluby z trzech krajów.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pięta, która zachwyciła Europę

Afimico Pululu to bez wątpienia jeden z najlepszych napastników Ekstraklasy i jeden z najbardziej trafionych transferów Jagiellonii w ostatnich latach. Snajper urodzony w Angoli w obecnym sezonie ligowym rozegrał 15 meczów, w których strzelił 4 gole.



Jego wizytówką stały się jednak mecze w europejskich pucharach. W 6 meczach Ligi Konferencji UEFA strzelił pięć goli i jest ex equo na pierwszym miejscu wśród strzelców tych rozgrywek (razem z m.in Krzysztofem Piątkiem). Do tego dorzucił dwa trafienia w czterech meczach eliminacji Ligi Mistrzów.



W tym przypadku wrażenie robią nie tylko statystyki, ale też uroda goli. Napastnik Jagiellonii dokonał bardzo rzadkiego wyczynu. W dwóch pucharowych meczach z rzędu strzelał gole piętą. Jego wywiad dla goal.pl, między innymi o tych bramkach, można przeczytać TUTAJ.

Anglia, Włochy i belgijska czołówka

Takie występy nie mogły pozostać bez echa. Z informacji Goal.pl wynika, że rośnie zainteresowanie 26-letnim napastnikiem. Jak słyszymy w kuluarach, o Pululu pytają kluby z Anglii, Włoch, a także z Belgii. W tym ostatnim przypadku chodzi o czołową drużynę ligi belgijskiej.



Oczywiście, Jagiellonia raczej niechętnie będzie patrzyć na te zakusy, bo przecież walczy i o mistrzostwo Polski, walczy też w Lidze Konferencji UEFA. Klub z Białegostoku kontroluje sytuację piłkarza, jako że niedawno automatycznie przedłużył się jego kontrakt. Obecna umowa obowiązuje do lata 2026 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 3 miliony euro.



Ogólny dorobek Pululu w Jagiellonii to 63 mecze, 26 goli i 8 asyst.