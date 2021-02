Poruszająca historia małżeństwa. Byli na stadionie aż do śmierci

To jedna z najsmutniejszych i zarazem najbardziej budujących historii, o jakich słyszeliśmy w ostatnich latach. Małżeńska para ze Stambułu była dowodem na to, że można się kochać mimo upływu lat i mieć wspólną pasję. Niestety nic nie trwa wiecznie, a piękną miłość brutalnie przerwała śmierć.

Przychodząc na stadion Sukru Saracoglu w Stambule można było być pewnym dwóch rzeczy. Po pierwsze, że usłyszymy głośny doping kibiców Fenerbahce. Po drugie, że dostrzeżemy wiekową już parę kibiców. On zawsze w szarym berecie i żółtej koszulce gospodarzy. Ona zazwyczaj w szaliku i za każdym razem z uradowaną twarzą.

Mumtaz Amca i Ihsan Teyze Gungorenler, bo o nich mowa, byli razem przez dekady. Tym, co miało ich połączyć był właśnie futbol. Domowe mecze Fenerbahce, które opuścili, można by policzyć na palcach jednej ręki. “Pasja do piłki i miłość do klubu umocniła ich małżeństwo” – pisano w gazecie Daily Sabah ze Stambułu.

Wytrzymała z nim dzięki futbolowi

Uśmiechniętą, wiekową parę uwielbiały media. Często w czasie meczu robiono im zdjęcia, które później wrzucano do Internetu. Z biegiem lat nic się bowiem nie zmieniało. Mumtaz i Ihsan zawsze zajmowali te same krzesełka i nigdy nie zrezygnowali z posiadania karnetu. Byli na stadionie do końca swoich dni.

Parą zainteresowali się dziennikarze. Pewnego razu poproszono ich nawet o wywiad. Kamera zawitała wówczas do ich domu, a Mumtaz i Ihsan chwalili się swoimi licznymi piłkarskimi pamiątkami. Wspominali, że są razem już 52 lata. – Mieszkamy w Fatih na obrzeżach Stambułu i zawsze jedziemy na mecz. Nawet jeśli pada i grzmi, nas nie może tam zabraknąć – mówiła Ihsan.

Piłkarski klub Fenerbahce był jedną z dwóch ich największych pasji. Drugą były wnuki. – Doczekaliśmy się dwójki – mówili z dumą. Mumtaz uwielbiał dzieci i przez lata z nimi pracował. Był bowiem szanowanym i bardzo dobrym nauczycielem matematyki. Żona zajmowała się głównie domem. Ihsan śmiała się, że wytrzymała z nim tyle lat w małżeństwie dzięki temu, że mieli wspólną pasję, jaką była piłka nożna.

Mumtaz i Ihsan dotrzymali słów przysięgi i byli razem, póki śmierć ich nie rozłączyła. Mumtaz odszedł w 2016 roku mając 88 lat. Turecki klub nie przeszedł obok jego śmierci obojętnie, bo krzesełko, jakie przez lata zajmował, pozostałe puste. Jego żona nie porzuciła futbolu i nawet po jego odejściu nadal pojawiała się na trybunach. Z tą różnicą, że na jej twarzy nie było już widać takiej radości jak wtedy, gdy miała u boku miłość swojego życia.

Klub upamiętnił swoich kibiców

Ihsan Teyze uczęszczała na mecze Fenerbahce samotnie przez trzy kolejne sezony. Aż do swojej śmierci w 2020 roku. Działacze klubu ze Stambułu nie przeszli obok tego wydarzenia obojętnie. Zdecydowali się upamiętnić parę wiernych kibiców na swoich trybunach.

İhsan Teyzemiz ve Mümtaz Amcamız her maç olduğu gibi yarın da bizimle olacak. 🙏



Kalbimizdesiniz, sizi unutmayacağız. pic.twitter.com/iWgtvsgQhN — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 11, 2020

W czasie lockdownu wywołanego pandemią koronawirusa przygotowano specjalny transparent ze zdjęciem małżeństwa Gungorenler. Ona i on uśmiechnięci, z szalikach i koszulkach Fenerbahce, jak za swoich najpiękniejszych dni. Grafiki te zamieszczono dokładnie tam, gdzie Mumtaz i Ihsan zasiadali. Rząd numer 16, miejsca 32 i 33. “Pozostaniecie na zawsze w naszych sercach” – napisano w oświadczeniu tureckiego klubu.

Historia ta poruszyła nie tylko kibiców w Stambule, ale i na całym świecie. Fani Fenerbahce apelują o to, by krzesełka 32 i 33 już zawsze pozostały puste. Niektórzy proponują nawet, by całą trybunę nazwać na cześć tej pary. “Byli dla nas wzorem. Pokazali jak kochać siebie i swój klub. Pamięć po nich nie powinna zostać zatarta” – napisał jeden z fanów Fenerbahce.