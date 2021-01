Powodów zwolnienia Jerzego Brzęczka było wiele, ale wśród tych priorytetowych – nieumiejętność wypracowania dobrych relacji z Robertem Lewandowskim. Przyczyn, dla których nie udało się ich obu panom wypracować było co najmniej kilka.

Jerzego Brzęczka broniły wyniki i zrealizowanie celów, ale już kilka miesięcy przed dymisją otrzymywał sygnały, do jakich aspektów jego pracy zastrzeżenia ma Zbigniew Boniek

Jednym z nich, może nawet kluczowym, były chłodne relacje z Robertem Lewandowskim. Staramy się wyjaśnić, na jakiej płaszczyźnie obaj panowie “rozjeżdżali się”

Było wiele momentów, w które wymuszały zastanowienie się, czy wszystko między nimi gra. A jeśli coś się powtarza, trudno nazwać to przypadkiem

To nie jest szukanie dziury w całym, jak podczas listopadowego meczu z Holandią, gdy na podstawie wyrwanej z kontekstu sceny sugerowano, że Robert Lewandowski ignoruje polecenia Jerzego Brzęczka. Wtedy obaj panowie bezpośrednio po spotkaniu przedstawili identyczną wersję zdarzeń (trener prosił kapitana o przekazanie wskazówek do Mateusza Klicha) i nie ma powodów, by im nie wierzyć. Ale relacje Lewandowskiego i Brzęczka kulały właściwie od samego początku. Apogeum ich zepsucia nastąpiło po meczu z Włochami (0:2) w Reggio Emilia, gdy kapitan kadry miał spytać rzecznika PZPN Jakuba Kwiatkowskiego, czy ten na pewno chce, by wyszedł rozmawiać z dziennikarzami. Jego późniejsze siedem sekund milczenia po pytaniu o taktykę stało się już częścią historii polskiej piłki. Ale nie było konfliktu, był po prostu brak relacji.

Ta cisza Roberta Lewandowskiego po pytaniu @JKurowski wyraża więcej niż tysiąc słów… 😐 Niewypowiedziane błaganie o radykalne zmiany❓ #kadra2020 #ITAPOL pic.twitter.com/rLVCW8e0Qf — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 15, 2020

Twarde charaktery

Niesprawiedliwym byłoby zrzucanie całej winy na Jerzego Brzęczka, bo Robert Lewandowski też dysponuje bardzo mocnym charakterem. Wszyscy pamiętamy, że nawet w Bayernie nie miał żadnych obiekcji, by w rozmowie z “Der Spiegel” zaatakować władze klubu za brak solidnych transferów. Po kilku głosach oburzenia na ten wywiad, w Monachium uznano jednak, że Lewandowski ma sporo racji. Klub uspokoił nastroje wzmacniając wkrótce swoją kadrę, a Polak rozpoczął festiwal deklaracji o swoim przywiązaniu do Bayernu i – czego nie było wcześniej – braku chęci odejścia do Realu Madryt. Ale w szatni reprezentacji Polski jego charakter natrafił na przynajmniej równie twarde usposobienie Brzęczka. Ten bynajmniej nie zamierzał dzielić się swoją rolą z żadnym z podopiecznych, nawet jeśli był nim najlepszy piłkarz świata. Ale o tym później.

Gdyby dziś na spokojnie się zastanowić i wyciągnąć jakieś ogólne wnioski, dlaczego Brzęczek stracił pracę, łatwo doszlibyśmy właśnie do jego charakteru. Łatwości tworzenia syndromu oblężonej twierdzy. Przed październikowym, paradoksalnie najlepszym zgrupowaniem za kadencji byłego już selekcjonera, Brzęczek właśnie z tego powodu znalazł się na cenzurowanym u Zbigniewa Bońka. Do tego momentu prezes PZPN właściwie bezgranicznie bronił swojego pracownika, ale wówczas powiedział o Brzęczku: “bycie selekcjonerem wymaga też umiejętności komunikacji z dziennikarzami. Nie można ich wszystkich wrzucać do jednego worka. Hejt i trolling dziś jest wielki, ale nie z każdej strony, trzeba z tym żyć i nie może to wpływać na relacje z wszystkimi ludźmi. Jurek powinien zrobić sobie rachunek sumienia, gdzie popełnił w tej kwestii błędy, co powoduje, że nastawienie do niego jest takie, a nie inne”. Boniek wyraźnie wyartykułował, że pracę selekcjonera rozdziela na dwa pola – sportowe i ludzkie. Do pierwszego miał lekkie zarzuty, coraz częściej narzekał na styl, między wierszami sugerował, by selekcjoner spróbował “nawałkowego” wariantu z ustawieniem Milika obok Lewandowskiego, ale ostatecznie to nie sport, a właśnie to pole ludzkie, zdecydowało o dymisji. Brzęczek wiedział o zarzutach pod jego adresem, jednak nie wziął sobie tych uwag do serca. Mniejsza o stosunek do dziennikarzy, gdy niedługo później publicznie zasugerował, że Lewandowski mógł nie znać taktyki, bo zabrakło go na dwóch jednostkach treningowych.

Deprecjonowanie wiedzy

W tym miejscu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że kapitan polskiej kadry jest gigantem pod względem taktycznym i każdy, kto zamienił z nim na ten temat choć kilka słów doskonale to wie. Rozmowy o taktyce nie są szczególnie popularne w mediach, znacznie lepiej sprzedają się te bardziej przyswajalne wypowiedzi, więc często się ich nie publikuje. Zdarzało się jednak, że po meczach kadry Lewandowski analizował błędy już w strefie mieszanej (miejscu, gdzie dziennikarze rozmawiają z piłkarzami). Żeby posłużyć się przykładem – we Frankfurcie po przegranym meczu z Niemcami taki wykład trwał około 10 minut i był prawdziwą kopalnią wiedzy. Otwierał oczy, na rzeczy, na które można było nie zwrócić uwagi. Nietrudno wyobrazić sobie reakcję Lewandowskiego po usłyszeniu słów selekcjonera, że to on mógł mieć problem z taktyką. Zwłaszcza, że po meczu, którego wypowiedź się tyczyła, chyba żaden z piłkarzy będących na boisku jej nie znał.

Co ciekawe, Brzęczek nawet w swojej autobiografii nie krył, że z Lewandowskim niekoniecznie mu się układało. “Na początku, po pierwszym treningu, może nawet próbował mnie ustawiać. Chciał sprawdzić, czy mam pojęcie o piłce, czy nie, a wszyscy patrzyli” – czytamy. Później wprawdzie przekonywał, że zdał ten “test” (“W kontaktach ze mną jest już inny. Zmienia się”) i nie ma ze swoim kapitanem żadnego problemu, ale rzeczywistość układała się inaczej. W 2018 roku Polska przegrała w Chorzowie z Włochami 0:1, a Lewandowski w pomeczowym wywiadzie zwrócił uwagę, że taktyka na mecz nie odpowiadała zawodnikom. Słowa napastnika błyskawicznie dotarły do trenera, który kilka minut później odniósł się do nich na konferencji prasowej. – Piłkarze są przede wszystkim od tego, by skoncentrować się na wykonywaniu swoich zadań. Pamiętam naszą wczorajszą rozmowę z Robertem po treningu. Stwierdził, że wszystko dobrze wyglądało – przyznał wyraźnie zmieszany Brzęczek.

W październiku 2019 przed meczem z Macedonią Płn. jeden z członków teamu Roberta Lewandowskiego spotkał się w centrum Warszawy na kawie z trójką dziennikarzy akredytowanych na ten mecz. Rozmowa miała charakter towarzyski, totalnie nieoficjalny, więc padły na niej słowa, że nasz napastnik nie jest przekonany do Jerzego Brzęczka. Oczywiście nie było mowy o graniu przeciwko trenerowi, nic z tych rzeczy, zwykła luźna uwaga potwierdzająca to, czego mogliśmy się domyślać. Brzęczek startował z bardzo niewygodnego dla siebie pułapu z punktu widzenia Lewandowskiego. Po kilku latach pracy z Adamem Nawałką kapitan mógł przywyknąć do bycia prawą ręką selekcjonera, bycia niemal jego asystentem. Co warto pamiętać – mowa tu o trenerze apodyktycznym, często nie będącym dla swoich piłkarzy dobrym kolegą, dbającym o swój autorytet. A jednocześnie nie mającym problemu, by zwrócić się do najlepszego z zawodników o radę. Szanując jego wiedzę i doświadczenie wyniesione z pracy z najlepszymi szkoleniowcami świata. Lewandowski był na tyle ważną osobą w sztabie Nawałki, że na jednym z treningów przed mistrzostwami świata 2018 przez dłuższą chwilę obserwował kolegów z boku, stojąc za linią z selekcjonerem i omawiając z nim kwestie taktyczne. U Jerzego Brzęczka takiej roli nie pełnił.

Nie chodziło o łechtanie ego najlepszego piłkarza

Życzenie Zbigniewa Bońka, ostatecznie przez trenera zignorowane, by po listopadowym zgrupowaniu poleciał do swojego kapitana i się z nim dogadał, nie miało na celu budowanie ego u Lewandowskiego ani przepraszanie go za cokolwiek. Chodziło o wypracowanie z nim jakiejś relacji, dogadanie się dwóch charakterów, które nie dawały sobie w kaszę dmuchać. Może nawet dla dobra drużyny pójście w model opisany w akapicie wyżej. Prezes PZPN uważał, że Lewy jest zbyt ważny, a ze względu na charyzmę i wiedzę cenny, by ograniczać jego rolę do zagrania 90 minut w meczu. Lewandowski – świadomy przecież swojej klasy, emanujący pewnością siebie – bez wątpienia myślał podobnie.

Kilka słów o mentalności

Trenera i kapitana różniła jeszcze jedna rzecz – mentalność. Ten pierwszy przez długie miesiące odpierał ataki mediów, które narzekały na trudny do zaakceptowania styl, hasłami o robieniu najważniejszego: wygrywaniu meczów eliminacji Euro. Po czterech Polska miała komplet 12 punktów i zero goli straconych, więc liczby faktycznie broniły Brzęczka, ale z tych czterech spotkań trzy w naszym wykonaniu były albo słabe (1:0 z Austrią), albo fatalne (2:0 z Łotwą, 1:0 z Macedonią Płn.). Przy takim stylu było jasne, że kwestią czasu jest tracenie punktów z rywalami na naszym poziomie (co nastąpiło w dwóch kolejnych grach), a niemożliwością choćby incydentalne ogrywanie lepszych. Minęło sporo czasu, zanim selekcjoner zaczął przyznawać dziennikarzom rację i jak mantrę powtarzać, że faktycznie nad poprawą jakości gry trzeba pracować. Lewandowski natomiast nigdy nie zadowalał się wygranymi meczami tylko dlatego, że wynik się zgadzał. Symptomatyczna była sytuacja jeszcze za czasów Adama Nawałki, gdy po spotkaniu z Czarnogórą (4:2) wyszedł do dziennikarzy. To była wygrana, która dawała Polakom miejsce w pierwszym koszyku podczas losowania finałów mundialu w Rosji, wokół odbywało się świętowanie, piłkarze udzielali entuzjastycznych wywiadów. Ale nie Lewy, który był wściekły i dał temu wyraz w rozmowie. – Miało być lekko, łatwo i przyjemnie, a nie było. Kolejny raz okazuje się, że mamy problem z utrzymaniem koncentracji przez 90 minut – nie mówił tego bez emocji, widać było jak się gotuje. Jest różnica, prawda?

I jeśli mowa o mentalności. Gdy “Przegląd Sportowy” po fatalnym meczu kadry Nawałki z Danią (0:4) wszystkim polskim piłkarzom wystawił noty “1”, Robert Lewandowski nie oburzał się na konferencji, nawet obrócił sprawę w żart (“według Kickera zebralibyśmy klasy światowe”). Dla Jerzego Brzęczka każda krytyka, każde zwrócenie uwagi było hejtem. Wyraźnie widać to w jego książce i w wywiadzie udzielonym austriackim mediom. W szukaniu wrogów, gdzie ich nie było. Lewandowski po meczu z Izraelem (4:0) powiedział słowa: “kto nie trzyma ciśnienia, nie nadaje się do dużej piłki”. Kontekst nie odnosił się do selekcjonera, ale z perspektywy czasu dał do myślenia.