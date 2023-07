fot. Imago / MI News Na zdjęciu: Fabinho

Coraz bliżej finalizacji jest kolejny duży transfer do Arabii Saudyjskiej

Dziennikarz Fabrizio Romano przekazał nowe wieści dotyczące przyszłości Fabinho

Suma transakcji z udziałem Brazylijczyka ma wynieśc 45 milionów euro

Fabinho krok od Al Ittihad

Fabinho to zawodnik, który do Liverpoolu dołączył w 2018 roku. Aktualny kontrakt Brazylijczyka obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. W każdym razie mało prawdopodobne jest, aby 29-latek wypełnił tę umowę do końca.

Dziennikarz Fabrizio Romano przekazał, że aktualnie strony negocjują warunki transferu z udziałem zawodnika. Mowa przede wszystkim o przyszłych płatnościach za Fabinho po tym, jak Al Ittihad przesłał Anglikom oficjalną ofertę w wysokości 45 milionów euro.

Brazylijski piłkarz już uzgodnił warunki indywidualne i czeka aż kluby dojdą do porozumienia. Fabinho w minionym sezonie wystąpił w 36 spotkaniach ligowych The Reds, notując w nich dwie asysty.

29-latek wygrał z Liverpoolem mistrzostwo Premier League. Puchar Angli, Puchar Ligi Angielskiej i Ligę Mistrzów.

