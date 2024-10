Guardiola zabrał głos po przyznaniu Złotej Piłki Rodriemu

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola docenia triumf Rodriego

Złota Piłka w tym roku wywołała ogromne emocje. Ostatecznie najważniejsza nagroda trafiła do Rodriego z Manchesteru City, który pokonał Viniciusa Juniora z Realu Madryt w rywalizacji, która wzbudziła kontrowersje w Hiszpanii. Przedstawiciele Los Blancos nie stawili się na ceremonię wręczenia nagród w Paryżu, mimo że Real został uznany za najlepszy na świecie.

– Nikt nie mógł pokonać Messiego, tylko Cristiano Ronaldo. Portugalczyk był potworem, a ojcem tego potwora jest Messi. Obaj osiągnęli coś niesamowitego w ciągu ostatnich 20 lat – powiedział Guardiola, cytowany przez “Mundo Deportivo”.

W ostatnich dekadach Złota Piłka miała wielu zasługujących na nią kandydatów. – Xavi i Andres Iniesta zasłużyli na wyróżnienie w tamtym czasie, więc myślę, że Rodri osiągnął to, na co hiszpański futbol zasługiwał od wielu lat – ocenił menedżer The Citizens.

Rodri w swoim przemówieniu również odniósł się do przyszłości hiszpańskiego futbolu, zachęcając młodego Lamine Yamala do ciężkiej pracy i sugerując, że widzi w nim potencjalnego zdobywcę Złotej Piłki w przyszłości. 17-letni Hiszpan został wybrany najlepszym młodym piłkarzem.