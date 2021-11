Wzrasta zainteresowanie Lingardem

Źródło: The Sun

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jesse Lingard

Jesse Lingard w przyszłym roku może opuścić ekipę Manchesteru United. Kontrakt piłkarza z klubem z Old Trafford wygasa pod koniec czerwca, a chętnych na zatrudnienie Anglika nie brakuje – poinformował The Sun.

Lingard jest bliski odejścia z Manchesteru United

Zainteresowanie piłkarzem wyraża kilka klubów z Premier League

Kontrakt Anglika z United wygasa w czerwcu 2022 roku

Lingard wróci do West Hamu?

Lingard w bieżącym sezonie w barwach Manchesteru United rozegrał jedynie 10 spotkań, w których na murawie spędził tylko 167 minut. Taki stan rzeczy nie podoba się Anglikowi, który myśli o zmianie klubu, a na brak zainteresowania ze strony innych drużyn nie może on narzekać.

28-latek w minionym sezonie świetnie spisywał się na wypożyczeniu do West Hamu, co pozwoliło mu nawet na powrót do kadry narodowej Anglii na kilka spotkań. Aktualnie zainteresowanie piłkarzem wyrażają takie kluby jak West Ham, Everton oraz Newcastle United. Z zagranicznych zespołów piłkarza chętnie u siebie widziałby także AC Milan.

Piłkarz United rozmowy z innymi zespołami może rozpocząć już podczas zimowego okienka transferowego. Dodatkowym atutem przy pozyskaniu tego gracza jest fakt, że może on związać się z nowym pracodawcą bez konieczności płacenia kwoty odstępnego za transfer.

Lingard jak na razie w barwach Manchesteru United rozegrał 220 spotkań, w których zdobył 35 bramek i zanotował 21 asyst.

