West Ham pokonał Kanarki, gol Pereiry z rzutu rożnego

West Brom przegrał z West Hamem 1:3 (1:1) w meczu 37. kolejki Premier League. Dzięki kompletowi punktów Młoty wyprzedziły Tottenham i na ten moment mają zapewnioną grę w Lidze Europy. Ozdobą rywalizacji był gol Pereiry zdobyty bezpośrednio z rzutu rożnego.

Już parę chwil po rozpoczęciu rywalizacji doskonałą okazję mieli piłkarze West Hamu. W trzeciej minucie do rzutu karnego podszedł Declan Rice, ale Anglik trafił tylko w lewy słupek. Zemściło się to niedługo później. W 27. minucie West Brom wykonywało rzut rożny. Do piłki podszedł Matheus Pereira, który pokonał bramkarza pięknym uderzeniem bezpośredniego z narożnika boiska.

Młoty goniły wynik i jeszcze w pierwszej połowie udało im się doprowadzić do wyrównania. W doliczonym czasie gry Tomas Soucek strzelił gola z najbliższej odległości, wykorzystując dobre dogranie Mohameda Said Benrahmy. Wynik do przerwy to 1:1.

W drugiej połowie goście często atakowali bramkę rywala, ale przez długi czas nie potrafili się przedrzeć przez szyki obronne West Bromu. Udało się to dopiero w 82. minucie. Piłkę z rzutu rożnego wrzucił wtedy Aaron Creswell, a dogranie dobrze wykorzystał Angelo Ogbonna, który dał West Hamowi prowadzenie.

Rezultat spotkania w 88. minucie ustalił Michail Antonio. West Ham wyprowadził wtedy kontrę. Jamajczyk otrzymał podanie od Jessego Lingdard i w sytuacji sam na sam oddał pewny strzał w stronę dalszego słupka. Końcowy wynik to 1:3. Młoty przed ostatnią kolejką Premier League kwalifikują się do Ligi Europy. Aby nie zagrać w tych rozgrywkach klub Łukasza Fabiańskiego musiałby przegrać w ostatniej kolejce, a Koguty musiałyby pokonać Leicester.