Ben Cull był młodzieżowym reprezentantem Anglii i piłkarzem Southampton

W 2017 roku musiał przerwać karierę, ponieważ zdiagnozowano u niego raka kości

Niestety po długiej walce z chorobą zmarł w wieku 24 lat

Tragiczna wiadomość z Anglii. Ben Cull nie żyje

Ben Cull był bardzo dobrze zapowiadającym się piłkarzem młodzieżowych drużyn Southampton. Klub określał go mianem niezwykle utalentowanego zawodnika, co potwierdzają dwa występy w reprezentacji Anglii do lat 16. Niestety w 2017 roku jego kariera została brutalnie przerwana. Wówczas wykryto u niego u niego raka kości zwanego mięsakiem Ewinga.

Niedawno na Instagramie Ben Cull poinformował o wyjątkowym momencie, ponieważ podczas pobytu w szpitalu postanowił oświadczyć się swojej dziewczynie. Niestety kilka dni później zmarł w wieku 24 lat, o czym poinformowało Southampton.

– Poświęcił się organizowaniu zbiórek charytatywnych na rzecz Teenage Cancer Trust. Dzięki swoim wysiłkom został pierwszym członkiem Galerii sław absolwentów Akademii Southampton FC i zdobył nagrodę Akademii Absolwentów Premier League. Myśli wszystkich w klubie są z rodziną Bena, przyjaciółmi i jego partnerką Daisy w tym niezwykle trudnym czasie. Przed meczem u siebie z Ipswich Town, który odbędzie się we wtorek, 19 września, będziemy minutą braw ku pamięci Bena – przekazało Southampton, które opłakuje śmierć byłego zawodnika.