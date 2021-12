Źródło: The Athletic

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur według informacji The Athletic został dotknięty epidemią koronawirusa. Angielscy dziennikarze przekazali informacje, że ośmiu zawodników i pięciu pracowników klubu miało pozytywny wynik testu na COVID-19. To może mieć wpływ na przełożenie najbliższego ligowego spotkania The Spurs.

Tottenham po ostatnich pozytywnych wynikach testów na obecność koronawirusa ma kłopoty kadrowe

Klub z Londynu ma plan, aby przełożyć mecz ligowy z Brighton

W szeregach The Spurs codziennie zwiększa się liczba piłkarzy wyłączonych z gry z powodu COVID-19

Tottenham sponiewierany przez koronawirusa

Tottenhamn Hotspur zamierza poprosić władze Premier League o przełożenie starcia z Brighton & Howe Albion, które ma się odbyć 12 grudnia. Spotkanie w ramach 16. kolejki ligi angielskiej ma się zacząć w najbliższą niedzielę o 15:00.

W ligowej tabeli The Spurs plasuje się aktualnie na piątej pozycji, legitymując się dorobkiem 25 oczek. Tottenham może pochwalić się dwoma kolejnymi zwycięstwa z rzędu w Premier League.

Tymczasem już w czwartek wieczorem londyńczyków czeka batalia ze Stade Rennais w ramach szóstej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji. Mecz odbędzie się o 21:00.

Jak na razie Tottenham wywalczył siedem punktów w pięciu meczach, zajmując drugie miejsce w tabeli grupy G. Liderem z 11 oczkami jest natomiast ekipa z Ligue 1. Pozostali rywale Tottenhamu to Vitesse z siedmioma punktami oraz Mura z trzema oczkami.

Czytaj więcej: Conte opowiedział o wybuchu koronawirusa w Tottenhamie. “To poważny problem”

Brighton Tottenham 2.15 3.30 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8. grudnia 2021 17:09 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin