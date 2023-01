Pressfocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

W meczu Arsenal – Manchester United, górą był lider Premier League. Erik ten Hag przyznał, że jego zespół mógł spisać się lepiej.

Erik ten Hag skomentował przegrany hit Premier League

Holender uważa, że Manchester United mógł uniknąć straty goli

Trener Czerwonych Diabłów podkreślił wysokie ambicje jego zespołu

Erik ten Hag z niedosytem po hicie Premier League

Manchester United stracił punkty po raz drugi z rzędu. Czerwone Diabły ponownie dały sobie strzelić gola w doliczonym czasie gry. Wcześniej uczyniło to Crystal Palace, a w niedzielę Arsenal, który wygrał 3:2. Erik ten Hag docenił klasę lidera Premier League, ale podkreślił, że jego zespół mógł zachować się lepiej w kluczowych sytuacjach.

– To było wspaniałe spotkanie, dobre tempo i publiczność jest wielkim wygranym. Dwie topowe drużyny, ale jesteśmy oczywiście zawiedzeni, gdy przegrywasz mecz na tak późnym etapie. Wszystkie gole straciliśmy po błędach, to nie może się powtarzać. Nawet w poprzednim tygodniu byliśmy bardzo trudni do pokonania w takich sytuacjach. Dziś tak nie było. Mogliśmy uniknąć każdej z trzech bramek – powiedział szkoleniowiec Manchesteru United.

– Popełniliśmy błędy, których nie możemy popełniać. Ten mecz rozstrzygnął się w drobnych detalach, ale i podejmowaniu decyzji. Trudno to zaakceptować, trzeba wyciągnąć wnioski. Pragnę wygrywać. Obecna pozycja nie jest wystarczająca. Chcemy być numerem 1, ale popełniamy błędy. To oczywiste i to powiedziałem piłkarzom – zdradził Erik ten Hag, podkreślając ambitne plany jego drużyny.

Czytaj także: Kapitalne gole w hicie. Lider wygrał po bramce ostatnich minutach!