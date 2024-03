IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Vincent Kompany

Sytuacja Burnley w ligowej tabeli jest dramatyczna

Beniaminek Premier League jest już właściwie jedną nogą w Championship

Jednak Vincent Kompany mimo to ma utrzymać pracę

Zwolnienia nie będzie

Sezon Premier League zaczyna wchodzić w decydującą fazę. Dla wielu zespołów nie ma już marginesu błędu, zarówno jeśli chodzi o walkę o czołowe lokaty, jak i pozostanie w lidze. Sytuacja Burnley oraz Sheffield United jest jednak tak dramatyczna, że właściwie można wprost stwierdzić, że tylko cud może uratować ich przed spadkiem z elity. W przypadku tych pierwszych nie ma mimo to mowy o zwolnieniu trenera Vincenta Kompany’ego, o czym informuje “Football Insider”.

Belg awansował z drużyną z Turf Moor w tym sezonie do Premier Legaue, ale m.in. ze względu na słaby potencjał osobowy kadry misja pozostania w niej na kolejny sezon wydaje się już niemożliwa do realizacji. Legendarny stoper jest związany z klubem umową do końca czerwca 2028 roku i wiele wskazuje na to, że od nowego sezonu będzie budował nowy zespół w walce o awans do najwyższej ligi w kraju.

