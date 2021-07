Stoperzy Liverpoolu wracają po długich kontuzjach

Kontuzjowani od jesieni Virgil Van Dijk oraz Joe Gomez mają wziąć udział w obozie przygotowawczym w Austrii, gdzie Liverpool wyruszy w poniedziałek.

Van Dijk jest kontuzjowany od października, a Gomez od listopada

Dwaj stoperzy Liverpoolu powrócili już jednak do zdrowia i wezmą udział w obozie przygotowawczym drużyny, który odbędzie się w Austrii

Van Dijk i Gomez wrócili do zdrowia

W najbliższy poniedziałek Liverpool rozpocznie swój presezon. Drużyna wybierze się do Tyrolu w Austrii, gdzie będzie miała swoją bazę przygotowawczą. Jak donosi Sky Sports, w tymże obozie wezmą udział Virgil Van Dijk oraz Joe Gomez.

Holender doznał kontuzji w październikowych derbach Liverpoolu, a Anglik jest niedostępny od listopada. Obaj środkowi obrońcy cierpieli na poważne kontuzje kolan.

Duet będzie częścią 34-osobowego składu, w którym zabraknie graczy, którzy brali lub biorą udział w Euro 2020 oraz Copa America.

To nie koniec dobrych wieści dla kibiców The Reds. W trakcie wspomnianego obozu po raz pierwszy z nowymi kolegami spotka się Ibrahima Konate, który dołączył do klubu z RB Lipsk. Ponadto do zdrowia powrócił już Trent Alexander-Arnold. Anglik z powodu urazu mięśniowego został wykluczony z pewnego udziału w Euro 2020.

Asystent Juergena Kloppa wyraził swoją radość dla oficjalnej strony klubu.

– Nie możemy doczekać się ponownego wyjazdu do Austrii, gdzie odbędziemy nasz presezon. Wszystkie warunki do przygotowanie zespołu są tam zawsze na bardzo wysokim poziomie – mówił Pepijn Lijnders.

Polski akcent

Wielkie wyróżnienie spotkało Mateusza Musiałowskiego. Weźmie on udział we wspomnianym obozie przygotowawczym i będzie miał okazję do pokazania się Juergenowi Kloppowi. W zespole do lat 18 młody Polak strzelił dwanaście bramek w 25 spotkaniach.