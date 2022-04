Spory cios dla Arsenalu. Podstawowy gracz przejdzie operację

Źródło: The Athletic

Pressfocus Na zdjęciu: Kieran Tierney

Kieran Tierney doznał kontuzji kolana, która okazała się poważna. Szkota nie zobaczymy już na boisku w sezonie 2021/2022.

Arsenal walczy o awans do Ligi Mistrzów

Drużynie do końca sezonu nie pomoże Kieran Tierney

Szkot musi przejść operację

Arsenal osłabiony w defensywie

Ostatni poniedziałek był bardzo przykry dla sympatyków Arsenalu. Ich ulubieńcy rozgrywali wyjazdowe derby Londynu z Crystal Palace, które sprawiło sporą niespodziankę. Orły rozbiły bowiem Kanonierów 3:0.

Poniedziałkowa porażka sprawiła, że Arsenal nie wrócił na czwarte miejsce w tabeli Premier League, które co gorsza dla Kanonierów, zajmuje Tottenham. Udziału w potyczce z Crystal Palace nie wziął Kieran Tierney. Mikel Arteta powiedział wówczas, że Szkot jest kontuzjowany, a jego uraz nie wygląda dobrze.

Przeczucie hiszpańskiego szkoleniowca okazało się niestety trafne, ponieważ badania wykazały u Tierney’a kontuzję kolana. W tym przypadku nie obędzie się bez operacji. To z kolei sprawia, że w sezonie 2021/2022 nie zobaczymy już Szkota na boisku.

Tierney będzie miał kilka miesięcy przerwy. To bardzo zła informacja również dla reprezentacji Szkocji, która na czerwiec ma zaplanowany półfinał baraży o udział na tegorocznych mistrzostwach świata. Przeciwnikiem Szkocji jest Ukraina, a później ewentualnie Walia. Trudno jednak oczekiwać, ze Tierney będzie w stanie pomóc w czerwcu swojej narodowej reprezentacji.

W sezonie 2021/2022 Tierney spędził na boisku we wszystkich rozgrywkach prawie 2200 minut. Przełożyło się to na 25 meczów, w których Szkot strzelił jednego gola oraz zaliczył trzy asysty. Jego Arsenal walczy o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Aktualnie jest na piątej lokacie.

