Ole Gunnar Solskjaer wziął udział w konferencji przed meczem Manchester United – Aston Villa. Norweg ocenił dotychczasowe postępy zespołu. Poświęcił także sporo czasu Cristiano Ronaldo.

Ole Gunnar Solskjaer spotkał się z dziennikarzami przy okazji meczu z Aston Villą

Opiekun Manchesteru United tradycyjnie już wypowiedział się na temat Cristiano Ronaldo

Norweski trener wyjaśnił także, co z występem Edinsona Cavaniego

Ronaldo żadne wyzwanie nie jest straszne

Manchester United ma świetny początek sezonu w Premier League. Czerwone Diabły jako jedna z trzech drużyny, zdobyły 13 punktów. Dzięki temu są na podium i liczą się w wyścigu o mistrzostwo Anglii. Swój udział w tym ma także Cristiano Ronaldo, który strzelił w lidze trzy gole. Na jego temat wypowiedział się Ole Gunnar Solskjaer.

– Cristiano jest przyzwyczajony do tego, że rywale poświęcają mu sporo uwagi. Być może nawet jeszcze bardziej w ostatnich 15 latach kariery, bo w pierwszych sezonach każdy starał się go kopać i w ten sposób powstrzymać. Później stał się topowym zawodnikiem i każdy musiał mieć na niego oko. Żadne wyzwanie nie jest mu straszne. Jesteśmy zespołem, nie chodzi tylko o Cristiano. Natomiast pozostałych piłkarzy z mojego składu na pewno cieszy to, gdy rywale poświęcają dużo uwagi Cristiano, bo to otwiera przestrzenie na boisku dla innych – powiedział norweski trener.

– Wszyscy wiemy, że Cristiano będzie miał wielki wpływ na to co dzieje się na boisku i poza nim. Jest wielkim profesjonalistą, przez całą karierę wykazuje się dyscypliną i jego podejście udziela się kolegom z zespołu. Jestem nim zachwycony. Teraz jest innym człowiekiem niż wtedy, gdy z nim grałem – kontynuował opiekun Manchesteru United.

– Cristiano to absolutny top. Chodzi o etykę pracy, podejście do meczów, komunikację. Wie doskonale, że nie będzie grał w każdym meczu. Czeka nas natomiast dobra rozmowa, gdy nie będzie gotowy do gry – dodał Solskjaer na temat Ronaldo.

Solskjaer ma komfort wyboru

W sobotę 25 września Manchester United zagra z Aston Villą. W pojedynku tym udziału nie weźmie mający problemy zdrowotne Marcus Rashford. Po kontuzjach wracają już zaś Dean Henderson oraz Alex Telles. A co ze zdrowiem Edinsona Cavaniego?

– Edinson będzie w składzie na sobotnie spotkanie. Trenuje z nami i czuje, że jest gotowy. Wszedł z ławki w meczu z Wolverhampton, później miał drobne naciągnięcie w trakcie przerwy na kadrę. Jest natomiast już gotowy. Pracował ciężko i uważnie. Mam nadzieję, że będzie miał taki wpływ na naszą grę jak w ubiegłym sezonie – wyjaśnił opiekun Manchesteru United.

– Jest bardzo wcześnie, ale to bardzo ważne, aby nie dać uciec pozostałym drużynom. Zdobyliśmy 13 punktów, to przyzwoity dorobek. Strzeliliśmy też trochę goli i wciąż mamy elementy do poprawy. Przed nami trudne wyzwania, ale położyliśmy już fundamenty, aby zbudować sobie dobrą serię. Mam nadzieję, że w meczu z Aston Villą znów pokażemy się z dobrej strony – to z kolei dotychczasowa ocena sezonu Solskjaera.

