IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Sergio Reguilon

Sergio Regulion w miniony weekend zadebiutował w Manchesterze United

Hiszpan przyznał, że dzięki Casemiro szybko zaaklimatyzował się w drużynie “Czerwonych Diabłów”

Dodał również, że na Old Trafford czuje się jak w domu

Sergio Reguilon o transferze do Manchesteru United

Sergio Reguilon w ostatnim dniu okienka transferowego dołączył do Manchesteru United. Hiszpański obrońca bardzo szybko zadebiutował w nowym zespole, bo już w miniony weekend podczas meczu przeciwko Brighton & Hove Albion. 26-latek urodzony w Madrycie na łamach “manutd.com” przyznał, że nie potrzebował dużo czasu, aby zaaklimatyzować się w szeregach “Czerwonych Diabłów”, a bardzo w tym mu pomógł Casemiro.

– Mam z nim wiele wspaniałych wspomnień. Wiele meczów, sesji treningowych i wspólnych wyjazdów. Już pierwszego dnia wysłał mi wiadomość, że może mi pomóc, jeśli będę czegoś potrzebował w kwestiach związanych z klubem, czy też domem. Powiedział, że pomoże mi ze wszystkim. Jestem mu za to bardzo wdzięczny – mówił Sergio Reguilon.

– Mam tutaj wiele osób, które mi pomagają. Casemiro jest jedną z nich. Pomoc ludzi i to jak o mnie dbają od pierwszego dnia sprawia, że czuję się jak u siebie w domu – dodał 26-latek.

– Zawsze mówiłem, że Casemiro to lider na boisku. Wnosi do drużyny mnóstwo energii. Gra na równym poziomie. To bardzo ważne we współczesnym futbolu, aby mieć tak doświadczonego zawodnika po swojej stronie, który będzie podnosił intensywność zespołu. To prawdziwy wzór do naśladowania – przyznał.

Manchester United już w środę zmierzy się w Lidze Mistrzów. Przeciwnikiem “Czerwonych Diabłów” będzie Bayern Monachium, a Sergio Reguilon prawdopodobnie wystąpi w tym meczu od pierwszej minuty.

