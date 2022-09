fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo za pośrednictwem mediów społecznościowych złożył kondolencje z powodu śmierci Królowej Elżbiety II. Portugalczyk przyznał jednocześnie, że traktuje Wielką Brytanie jako swój dom.

Po śmierci królowej Elżbiety II ludzie z całego świata składają kondolencje Brytyjczykom

Cristiano Ronaldo pozwolił sobie na opublikowanie kilka słów na temat zmarłej królowej Wielkiej Brytanii

37-latek podzielił się swoimi odczuciami na Instagramie

“Opłakuję tę nieodwracalną stratę wraz z krajem, który nauczyłem się nazywać domem”

Cristiano Ronaldo spędził sporo czasu na wyspach brytyjskich. Latem minionego roku Portugalczyk wrócił do Man Utd, podpisując z klubem z Old Trafford kontrakt do końca czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Wcześniej zawodnik występował w szeregach Czerwonych Diabłów w latach 2003-2009.

“Spędziłem siedem lat mojej kariery w Premier League, a teraz jestem w ósmym sezonie w Anglii. Przez te wszystkie lata czułem nieskończoną miłość Wielkiej Brytanii do swojej Królowej i czułem, jak ważna była i zawsze będzie Jej Wysokość dla Brytyjczyków” – napisał Cristiano Ronaldo na Instagramie.

“Oddaję hołd jej pamięci i opłakuję tę nieodwracalną stratę wraz z krajem, który nauczyłam się nazywać domem. Moje myśli i modlitwy są z rodziną królewską 🙏🏻 🙏🏻” – czytamy dalej w poście opublikowanym na profilu 37-latka.

Jasne jest, że Man Utd nie rozegra w najbliższy weekend spotkania w ramach siódmej kolejki ligi angielskiej. Władze Premier League podjęły decyzję o przełożeniu wszystkich spotkań ligowych na inny termin.

Królowa Wielkiej Brytanii zmarła wczoraj w wieku 96 lat. Wstąpiła na tron ​​6 lutego 1952 roku.

