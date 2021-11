Manchester United w najbliższy weekend zmierzy się w Premier League z Watfordem. Niewykluczone, że w tym starciu rozstrzygnie się przyszłość Ole Gunnara Solskjaera w klubie z Old Trafford. Jeśli zawodnicy Czerwonych Diabłów zalicza wpadkę, to przesądzone wydaje się zwolnienie Norwega. Kandydatów na następców jest kilku, a jednym z nich Zinedine Zidane.

Manchester United według mediów na Wyspach Brytyjskich jest blisko zatrudnienia nowego menedżera

Angielscy dziennikarza dają do zrozumienia, że kadencja Ole Gunnara Solskjaera dobiega końca

Jednym z kandydatów na następcę Norwega, jest Zinedine Zidane, pozostający aktualnie bez pracy

Zidane ma zrewolucjonizować Man Utd?

Manchester United według doniesień The Mirror ma nadzieje, że bardzo dobre relacje Raphaela Varane’a i Cristiano Ronaldo z byłym trenerem Realu Madryt pomogą w jego zatrudnieniu. Zidane miał już okazję prowadzić obu wymienionych zawodników, gdy odpowiadał za wyniki Los Blancos.

Przed działaczami Man Utd jednak mnóstwo pracy, aby przekonać francuskiego trenera do pracy w ich klubie. Tym bardziej że Zidane nie preferuje wiązania się z nowym pracodawcą w trakcie sezonu. W powszechnej opinii Francuz nie śpieszy się z przyjęciem oferty od żadnego klubu, przygotowując się do powrotu do pracy dopiero latem przyszłego roku.

Nie milkną też spekulacje, że Zidane może się skusić na objęcie sterów nad reprezentacją Francji po mundialu w Katarze. Wówczas miałby zastąpić w tej roli Didiera Deschampsa. Tymczasem z zawodników Czerwonych Diabłów jasne stanowisko na temat najlepszego kandydata do pracy w Man Utd ma CR7.

Ronaldo już w 2019 roku nie szczędził pochwał w kierunku Francuza. – Pewność, której potrzebuje zawodnik, pochodzi nie tylko od niego samego, ale także od otaczających go piłkarzy i trenera. Trzeba czuć się ważną częścią grupy, aby dawać z siebie wszystko. Zidane sprawił, że czułem się wyjątkowo. Bardzo mi pomógł. Miałem już wcześnie do niego dużo szacunku, za to, co osiągnął w piłce nożnej. Współpraca z nim sprawiła natomiast, że cenię go jeszcze bardziej – przekonywał 36-latek.

Portugalczyk w tej kampanii wystąpił łącznie w 13 spotkaniach, notując w nich dziewięć trafień. Ronaldo ma umowę z Man Utd ważną do końca czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

