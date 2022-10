fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

W związku z zachowaniem Cristiano Ronaldo przy okazji środowego meczu z Tottenhamem, Manchester United odsunął go od pierwszej drużyny. Portugalczyk wystosował w tej sprawie oświadczenie na swoim Instagramie.

Cristiano Ronaldo opuścił Old Trafford jeszcze przed końcem środowego starcia z Tottenhamem

To zachowanie nie spodobało się Erikowi ten Hagowi, który odsunął napastnika od pierwszej drużyny

Ronaldo wystosował oświadczenie, w którym przekonuje, że nie zamierza się poddać

Ronaldo zabrał głos

Zachowanie Cristiano Ronaldo odbiło się w mediach szerokim echem. Kamery wyłapały, jak Portugalczyk schodzi z ławki rezerwowych i zmierza prosto do tunelu jeszcze przed końcem środowego starcia z Tottenhamem. Był to efekt frustracji spowodowanej faktem, że nie znalazł się tego dnia na boisku. Według niektórych mediów odmówił Erikowi ten Hagowi wejścia na murawę w samej końcówce. “The Athletic” donosi z kolei, że reprezentant Portugalii bezpośrednio opuścił Old Trafford, nie świętując wspólnie z kolegami wygranej.

Na 37-latka wylała się ogromna krytyka, głównie za sprawą ekspertów oraz byłych graczy “Czerwonych Diabłów”. Doczekaliśmy się także reakcji z klubu. Manchester United odsunął Ronaldo od pierwszej drużyny, w związku z czym nie znajdzie się on w kadrze meczowej na starcie z Chelsea.

Sam zainteresowany również zabrał głos w całej sytuacji. Opublikował on oświadczenie na swoim Instagramie, w którym zapewnia, że nie zamierza się poddawać.

„Zawsze tak robiłem w swojej karierze, staram się żyć i grać z szacunkiem wobec moich kolegów, przeciwników i trenerów. To się nie zmieniło. Nie zmieniłem się. Jestem tą samą osobą i tym samym profesjonalistą, którym byłem przez ostatnie 20 lat, grając w elitarnym futbolu, a szacunek zawsze odgrywał bardzo ważną rolę w moim procesie podejmowania decyzji.

Zacząłem grać bardzo młodo, przykłady starszych i najbardziej doświadczonych graczy zawsze były dla mnie bardzo ważne. Dlatego później zawsze starałem się dawać przykład młodym, którzy dorastali we wszystkich drużynach, które reprezentowałem. Niestety nie zawsze jest to możliwe i czasami emocje biorą górę.

Teraz po prostu czuję, że muszę ciężko pracować w Carrington, wspierać kolegów z drużyny i być gotowym na wszystko w każdej grze. Poddawanie się presji nie wchodzi w grę. Nigdy tak nie było. To jest Manchester United i zjednoczeni musimy trzymać się razem. Wkrótce znów będziemy razem. 💪🏽🙏🏽” – napisał Cristiano Ronaldo.