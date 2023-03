Pressfocus Na zdjęciu: Ruben Neves

Ruben Neves ma kontrakt z Wolverhampton do połowy 2024 roku

Klub rozumie, że trudno mu będzie zatrzymać Portugalczyka

Wolverhampton ustaliło zatem wręcz promocyjną cenę za piłkarza

Dobre wieści dla gigantów. Portugalczyk w promocji

Od kilku lat o sile Wolverhampton stanowi Ruben Neves. Portugalczyk wyrobił sobie markę w Premier League oraz na arenie międzynarodowej. 26-letni pomocnik nie raz był łączony z transferem do czołowego klubu w Europie.

Wolverhampton miało ogromne wymagania przy potencjalnym transferze Nevesa. Portugalczyk został niegdyś wyceniony przez Wilki na 80 milionów funtów, co skutecznie odstraszało chętnych.

Neves ma kontrakt z Wolverhampton tylko do 30 czerwca 2024 roku. To skłoniło Wolverhampton do obniżenia wymagań odnośnie Nevesa i to aż o połowę. Portugalczykiem interesował się niegdyś mocno Arsenal. Teraz chętni mogą być też Manchester United, czy Newcastle.

