PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Graham Potter poprosił fanów Brighton, aby wybaczyli mu jego nagłe przejście do Chelsea w środku tygodnia, gdzie zastąpił zwolnionego Thomasa Tuchela.

Potter pożegnał się z kibicami Brighton

Nowy menedżer Chelsea poprosił fanów Mew o zrozumienie jego decyzji

47-latek zastąpił w środku tygodnia zwolnionego Thomasa Tuchela

Potter podziękował fanom Brighton za wspaniały czas

Graham Potter był bardzo szanowany za wykonywaną pracę w Brighton. 47-latek bardzo szybko zdobył uznanie w drużynie Mew, dlatego wielu kibiców było niezadowolonych, a także zaskoczonych, gdy szkoleniowiec podjął decyzję o przenosinach na Stamford Bridge.

W liście otwartym opublikowanym na oficjalnej stronie Brighton w niedzielę, Potter powiedział, że będzie cenił „trzy wspaniałe lata” spędzone w tym klubie, ale także zaakceptował, że niektórzy fani nie będą w stanie mu wybaczyć.

– To były trzy wspaniałe lata w klubie, który zmienił moje życie i chcę poświęcić chwilę, aby pożegnać się z wami wszystkimi, którzy sprawili, że był to tak wyjątkowy okres w mojej karierze – napisał Potter.

– Żegnam się ze wspaniałym klubem, który zawsze będzie wiele znaczył dla mnie i mojej rodziny. Dla niektórych, zdaję sobie sprawę, że tak nagła zmiana może być nie do zaakceptowania. Może nie będę w stanie przekonać was wszystkich do wybaczenia mi mojego odejścia, ale przynajmniej chciałbym skorzystać z okazji, aby podziękować. Mam nadzieję, że zrozumiecie, że na tym etapie mojej kariery czułem, że muszę wykorzystać taką szansę – dodał nowy menedżer Chelsea.

Graham Potter zostawił Brighton na czwartym miejscu w tabeli po sześciu kolejkach Premier League z trzynastoma punktami na koncie.

Zobacz również: Media: Chelsea chce podebrać dyrektora sportowego PSG!