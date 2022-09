fot. PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Chelsea zszokowała środowisko piłkarskie i poinformowała w środę o zakończeniu współpracy z trenerem Thomasem Tuchelem. Pojawiają się już nazwiska potencjalnych kandydatów. Wśród faworytów wymienia się Grahama Pottera oraz Mauricio Pochettino.

Chelsea poinformowała o zwolnieniu Thomasa Tuchela

Jest to najprawdopodobniej następstwo mizernych wyników na starcie sezonu, a także porażki wtorkowej porażki z Dinamem Zagrzeb

Wśród kandydatów do zastąpienia Niemca wymienia się Grahama Pottera i Mauricio Pochettino

Szokująca decyzja Chelsea

Mało kto mógł spodziewać się takiego obrotu spraw. Chelsea tego lata wydała ogromne pieniądze na transfery, ściągając zawodników, których wymarzył sobie sam Thomas Tuchel. Tydzień po zamknięciu letniego okienka poinformowano o zwolnieniu niemieckiego szkoleniowca.

Nie ulega wątpliwościom, że jest to zaskakująca decyzja. Media przekonują, że nie wpłynęła na nią porażka z Dinamem Zagrzeb, bowiem już wcześniej władze klubu miały wątpliwości co do słuszności projektu byłego menedżera Paris Saint-Germain. Wtorkowa wpadka w Lidze Mistrzów jedynie przyspieszyła proces zakończenia współpracy.

The Blues nie zadecydowali jeszcze w kwestii nowego szkoleniowca. Na faworyta do objęcia tej funkcji wyrósł Graham Potter, który świetnie spisuje się w Brighton. Jego podopieczni notują bardzo dobry początek sezonu, bowiem po sześciu meczach zajmują czwarte miejsce w ligowej tabeli i mają trzy punkty przewagi nad szóstą Chelsea. Od dawna angielskie media domagają się dania szansy Potterowi w klubie ze ścisłej czołówki.

Niewykluczone, że Chelsea postawi jednak na bardziej znane nazwisko. W kręgu zainteresowań londyńczyków znajdują się także Zinedine Zidane i Mauricio Pochettino, którzy pozostają na trenerskim bezrobociu.

