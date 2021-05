Popisowy występ Torresa dał Manchesterowi City zwycięstwo

Newcastle przegrało z Manchesterem City 3:4 (2:2) w meczu 36. kolejki Premier League. Spotkanie było niezwykle emocjonujące, a na wyróżnienie zasłużył Ferran Torres. Hiszpan w piątkowym starciu skompletował hat-tricka, a jedna z jego bramek była wyjątkowej urody.

Spektakularny gol Torresa ozdobą pierwszej połowy

Manchester City do piątkowego meczu z Newcastle przystępowało już jako nowy mistrz Anglii. Obywatele już kilka chwil po rozpoczęciu gry stworzyli pierwszą groźną okazję, ale uderzenie Gabriela Jesusa nieznacznie minęło lewy obok. Gospodarze nie pozostawali bierni poczynaniom podopiecznych Guardioli i w 25. minucie wyprowadzili zabójczy cios. Piłkę z rzutu rożnego dośrodkował Shelvey, a w polu karnym główkował Krafth. Szwed nie dał najmniejszych szans Carsonowi.

Chwilę później Shelvey trafił z wolnego w poprzeczkę. Do wyrównania doprowadził jednak Joao Cancelo. Uderzenie Portugalczyka z 39. minuty odbiło się od jednego z piłkarzy gospodarzy i zaskoczyło bramkarza. Chwilę później prowadzenie Manchesterowi City dał Ferran Torres. Hiszpan spektakularnym uderzeniem piętką pokonał bezradnego golkipera Newcastle.

W doliczonym do pierwsze połowie czasie gry, błąd popełnił Nathan Ake. Holender sfaulował rywala w polu karnym, a arbiter po analizie VAR podyktował jedenastkę. Do futbolówki podszedł Joelinton, który wykorzystał bardzo dobrą okazję i doprowadził do wyrównania.

Ferran Torres z hat-trickiem

Pierwszą groźną sytuację po przerwie mieli gospodarze. W 61. minucie rzut karny wykonywał Joseph Willock. Carson obronił jedenastkę, ale młody Anglik wypożyczony z Arsenalu był bezlitosny przy dobitce. Dzięki tej bramce Newcastle ponownie wyszło na prowadzenie.

Bardzo szybko dwoma ciosami odpowiedział Manchester City, a konkretnie Ferran Torres. W 64. minucie pewnym strzałem wykończył podanie ze skrzydła od Gabriela Jesusa, a chwilę później strzelił futbolówką do pustej bramki po tym, jak odbiła się od słupka. Hiszpan skompletował tym samym pierwszego hat-tricka w barwach Obywateli. Podopieczni Guardioli przez resztę meczu kontrolowali wydarzenia na boisku, dlatego końcowy wynik to 3:4.