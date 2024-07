Piłkarz Man Utd zachwycony Yoro. “Będziemy cieszyć się jego grą”

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Leny Yoro

Andre Onana chwali debiut Leny’ego Yoro

Start nowego sezonu Premier League zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem Manchester United już rozgrywa pierwsze mecze sparingowe. W sobotę podopieczni Erika ten Haga mierzyli się z Glasgow Rangers, z którym zwyciężyli 2:0. Starcie ze szkockim zespołem miało niezwykłą otoczkę, bowiem debiut w drużynie „Czerwonych Diabłów” zaliczył Leny Yoro.

Nowy nabytek Manchesteru United rozegrał w sobotnim meczu 45 minut. 18-letni Francuz spisał się całkiem solidnie, będąc chwalonym przez media. Słowa zachwytu w kierunku Leny’ego Yoro skierował również Andre Onana. Kameruńczyk w pomeczowej rozmowie z mediami był pod wrażeniem defensora.

– Ma duży talent i dlatego tutaj przyszedł. Jeśli chcesz być piłkarzem Manchesteru United, to musisz mieć jakość. Leny pokazał to w pierwszej połowie. Jest bardzo młodym zawodnikiem, utalentowanym graczem, dobrze spisuje się przy piłce. Na pewno będziemy cieszyć się jego grą w tym sezonie. Jesteśmy tutaj, aby mu pomagać. Damy mu czas. Wiemy, że będzie wszystko dobrze. Manchester United ma bardzo dobrych skautów, więc jeśli podjęli decyzję, że trzeba go sprowadzić, to oznacza, że ma dużą jakość – powiedział Andre Onana, cytowany przez portal „DevilPage”.

Manchester United wkrótce wybierze się do USA na coroczne tournee. „Czerwone Diabły” rozegrają tam spotkania towarzyskie przeciwko Arsenalowi, Realowi Betis oraz Liverpoolowi.