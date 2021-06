Chelsea FC w oficjalnym komunikacie za pośrednictwem swojej strony internetowej poinformowała, że nowy kontrakt z klubem podpisał Thomas Tuchel. W związku z tym menedżer The Blues związał swoją przyszłość z ekipą ze Stamford Bridge kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2024 roku.

Chelsea FC ma za sobą udany sezon, w którym wygrała Ligę Mistrzów i dotarła do finału Pucharu Anglii. Duża w tym zasługa pierwszego niemieckiego trenera w historii The Blues. Były opiekun PSG trafił do ekipy z Londynu w styczniu tego roku. Parafował wówczas 18-miesięczną umowę do końca czerwca 2022 roku. Tymczasem w czwartek jego kontrakt przedłużono o kolejne dwa lata.

“Chelsea FC z ogromną radością potwierdza, że ​​po naszym triumfie w Lidze Mistrzów kontrakt Thomasa Tuchela został przedłużony o dwa sezony. Zgodnie z tym, co zostało ustalone, gdy dołączył do klubu” – brzmi oświadczenie opublikowane na ChelseaFC.com.

Tuchel pozwolił sobie na krótki komentarz dotyczący podpisania nowego kontraktu. – Nie wyobrażam sobie lepszej okazji do przedłużenia umowy. Jestem wdzięczny za to i bardzo cieszę się, że mogę być nadal częścią rodziny Chelsea – mówił 48-latek tuż po podpisaniu nowego kontraktu.

Tuchel prowadził ekipę z Londynu jak na razie w 30 spotkaniach. Zaliczył w nich 19 zwycięstw, z zaledwie 16 straconymi bramkami. Niemiec dzięki triumfowi w elitarnych rozgrywkach z Chelsea stał się pierwszym trenerem, który awansował do finału Ligi Mistrzów z dwoma różnymi klubami. Aczkolwiek w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu w Paris Saint-Germain poprowadził The Blues do historycznego triumfu. Chelsea wygrała zatem po raz drugi w historii Ligę Mistrzów.

