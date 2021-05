Chelsea FC w sobotni wieczór wywalczyła Puchar Europy, wygrywając z Man City w finale Ligi Mistrzów 1:0. Wygląda jednak na to, że sternicy The Blues nie chcą się zadowalać tym sukcesem. The Guardian donosi natomiast, że na celowniku klubu z Londynu znalazł się Romelu Lukaku.

Chelsea przygotowuje się do letniego okienka transferowego

Celem numer jeden The Blues wydaje się pozyskanie środkowego napastnika

The Guardian twierdzi, że do ekipy z Londynu może dołączyć Romelu Lukaku z Interu Mediolan

Chelsea myślami przy letnich wzmocnieniach

Chelsea FC wygrywając w Porto z mistrzami Premier League, po raz drugi w historii wywalczyła Puchar Europy. Taki stan rzeczy sprawił, że na konto klubu z Londynu wpłynie dodatkowa pula pieniędzy, a część z nich może zostać zainwestowana we wzmocnienia drużyny.

Wszystko wskazuje na to, że niebawem nową umowę z The Blues podpisze Thomas Tuchel. Niemiec ma parafować kontrakt, który ma obowiązywać przez dwa lata. Trener ma też otrzymać zapewnienie, że latem klub zostanie wzmocniony trzema transferami.

Ostatnio pojawiły się doniesienia, że masowa wyprzedaż najlepszych zawodników może mieć miejsce w Interze Mediolan. Niewykluczone, że jednym z piłkarzy, którzy rozstaną się z mistrzami Serie A, będzie Romelu Lukaku. Belgijski napastnik w ostatnim sezonie był najskuteczniejszym zawodnikiem w szeregach Nerazzurrich. Zdobył łącznie 30 bramek w 44 spotkaniach.

Zdaniem angielskich dziennikarzy Lukaku to główny cel The Blues na zbliżające się okno transferowe. Zwolennikiem transferu z udziałem Belga jest Tuchel, którego zdaniem Lukaku idealnie pasowałby do jego koncepcji gry.

Warto jednak zaznaczyć, że reprezentant Belgii nie jest jedynym zawodnikiem przymierzanym do ekipy ze Stamford Bridge. Na celowniku londyńczyków jest również Harry Kane. Angielski napastnik jakiś czas temu dał do zrozumienia, że chce wygrywać trofea. Mając na uwadze to, że jego Tottenham Hotspur nie wywalczył prawa do gry w Lidze Mistrzów, to można przypuszczać, że zawodnik będzie chciał zmienić klub.

Zobacz więcej: Chelsea nagrodzi Thomasa Tuchela nowym kontraktem