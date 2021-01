William Saliba po nieudanym pobycie w Londynie wraca na francuskie boiska. Utalentowany obrońca został wypożyczony do końca obecnego sezonu z Arsenalu do OGC Nice. W umowie nie znalazła się opcja definitywnego transferu.

Arsenal na pozyskanie francuskiego obrońcy zdecydował się latem 2019 roku, wykładając za niego St. Etienne 30 milionów euro. Sezon 2019/20 piłkarz spędził w swoim dotychczasowym klubie, a latem ubiegłego roku przeniósł się na Emirates Stadium. Dotychczasowego pobytu w klubie z północnego Londynu nie może jednak zaliczyć do udanych. 19-latek nie rozegrał bowiem ani jednego spotkania w pierwszej drużynie prowadzonej przez Mikela Artetę. Szansę występów otrzymywał jedynie w drugim zespole.

Kanonierzy już jakiegoś czasu wykazywali gotowość do wypożyczenia Saliby do innego klubu, w którym mógłby nadal nabierać doświadczenia. Teraz po zawodnika zdecydowali się sięgnąć przedstawiciele klubu z Nicei. W poniedziałek obrońca przeszedł badania medyczne, a następnie złożył podpis pod umową z francuskim klubem. W zespole z Allianz Riviera będzie występował do końca obecnego sezonu, ale nie można wykluczyć, że wypożyczenie zostanie przedłużone.

Saliba na szerokie wody wypłynął w Strasbourgu, w którego barwach na boiskach Ligue 1 zadebiutował w wieku zaledwie 17 lat. W trakcie dwóch sezonów rozegrał we francuskiej ekstraklasie 34 mecze, będąc pewnym punktem defensywy swojej drużyny. Teraz swoje wysokie umiejętności i talent będzie miał okazję potwierdzić w Nicei.

Szansę debiutu w nowej drużynie może otrzymać już w najbliższą środę, kiedy drużynę OGC Nice czeka wyjazdowe spotkanie ze Stade Brest. Mecz, który rozegrany zostanie w ramach 18. kolejki Ligue 1, rozpocznie się o godzinie 19:00.



