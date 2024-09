Noussair Mazraoui bardzo szybko wskoczył do podstawowego składu Manchesteru United. Marokańczyk zbiera niezwykle dobre recenzje. Ostatnio marokańskim defensor zachwycał się sam Michael Owen.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Noussair Mazraoui

Noussair Mazraoui chwalony przez Michaela Owena

Manchester United ma za sobą niezwykle pracowite letnie okienko transferowe. Jednym ze wzmocnień „Czerwonych Diabłów” jest Noussair Mazraoui. Marokańczyk bardzo szybko wkupił się w łaski Erika ten Haga i od początku sezonu jest podstawowym zawodnikiem zespołu z Old Trafford, będąc jego z najjaśniejszych postaci.

Ostatnio temat Noussaira Mazraouiego poruszył sam Michael Owen. Legenda angielskiego futbolu, cytowana przez „Manchester Evening News”, jest zachwycona Marokańczykiem. 44-latek uważa, że defensor może być najlepszym transferem, jakiego dokonał Manchester United w letnim okienku.

– Myślę, że Noussair Mazraoui zaczął sezon bardzo, bardzo dobrze. Jestem pod jego dużym wrażeniem. Oceniamy dopiero po kilku meczach, ale moim zdaniem bardzo dobrze radzi sobie w Premier League. W pierwszym spotkaniu miał kilka świetnych wślizgów, dobrych przechwytów, ważnych bloków i wyglądał komfortowo z piłką przy nodze. Zaprezentował się bardzo solidnie – powiedział Michael Owen.

– Biorąc pod uwagę fakt, że z czasem się poprawi, to może to być naprawdę dobry zakup. Wstępne sygnały są bardzo obiecujące i to może być najbardziej imponującym transferem United tego lata – dodał.

Noussair Mazraoui do tej pory rozegrał cztery spotkania w barwach Manchesteru United. 26-latkowi nawet raz udało się zaliczyć asystę. A miało to miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Brighton & Hove Albion.

