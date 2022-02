Niezadowolony Ronaldo myśli o przyszłości

PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo pewnie nie tak wyobrażał sobie powrót do Manchesteru United. Portugalczyk ma w niedalekiej przyszłości spotkać się ze swoim agentem Jorge Mendesem w celu omówienia różnych możliwości na koniec sezonu – donosi Daily Star. Ronaldo nie jest zadowolony ze swojego pobytu na Old Trafford i w tym momencie nie można wykluczyć, że po zakończeniu trwającej kampanii postanowi zmienić otoczenie.

Ronaldo chce się spotkać z agentem w celu omówienia swojej przyszłości

Portugalczyk jest niezadowolony z sytuacji, która jest w klubie

Wybór nowego szkoleniowca Manchesteru może być decydujący w kwestii zostania lub opuszczenia Old Trafford

Cristiano Ronaldo rozważa zmianę klubu

Ronaldo liczy, że uda mu się porozmawiać twarzą w twarz z Mendesem w marcu, gdy przyleci do Portugalii na zgrupowanie drużyny narodowej. Jak już informowano wcześniej, napastnik będzie czekał z podjęciem ostatecznej decyzji do momentu, gdy władze Manchesteru United ogłoszą nowego szkoleniowca.

Jednak od tamtych wieści forma zarówno Cristiano jak i całej drużyny znacznie się pogorszyła, a także mówi się, że jego relacje z Ralfem Rangnickiem są niezadowalające.

Ronaldo nie potrafi strzelić gola już od pięciu spotkań, a Czerwone Diabły w ostatnim czasie tylko zawodzą. Po odpadnięciu z Pucharu Anglii w lidze United tylko zremisowali z Burnley.

Portugalczyk ma ważną umowę do 2023 roku, ale decydujący w ewentualnym wypełnieniu kontraktu ma być nowy trener. Nieoficjalnie mówi się, że Ronaldo nie popiera kandydatury Ralfa Rangnicka. W mediach pojawiają się nazwiska Mauricio Pochettino i Erika Ten Haaga, jednak zawodnik Manchesteru nie współpracował jak dotąd z żadnym z nich i nie wiadomo, jak zareaguje na taki wybór.

Nowy dyrektor generalny United Richard Arnold wierzy, że przekona Cristiano Ronaldo do pozostania na kolejne dwanaście miesięcy na Old Trafford. Czekają go niełatwe negocjacje, a Portugalczyk z pewnością będzie sondował możliwość transferu do innego klubu.

Zobacz również: Manchester United z nowym sponsorem