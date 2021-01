Do niespodziewanego debiutu może dojść w niedzielę w bramce Manchesteru City. Jak informuje Daily Mail, w hicie Premier League przeciwko Chelsea bramki Obywateli może strzec Zack Steffen. Dla Amerykanina byłby to pierwszy występ na boiskach Premier League.

Menedżer Manchesteru City Josep Guardiola w niedzielę nie będzie mógł skorzystać z usług Edersona. Brazylijczyk jest prawdopodobnie jednym z pięciu zawodników zespołu zakażonych koronawirusem. Choć klub potwierdził jedynie zakażenie u Kyle’a Walkera i Gabriela Jesusa, Ederson za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że przebywa na kwarantannie.

Tym samym przed dość niespodziewaną szansą debiutu w Premier League stanie prawdopodobnie Zack Steffen. 25-latek jest zawodnikiem Manchesteru City od 2019 roku, kiedy trafił na Etihad Stadium z Columbus Crew. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Fortunie Dusseldorf, ale poważna kontuzja kolana pozwoliła mu rozegrać tylko 17 spotkań w Bundeslidze.

Latem Steffen wrócił do Manchesteru i od początku sezonu pełni rolę dublera dla Edersona. Do tej pory zastępował go cztery razy. Wystąpił w trzech spotkaniach Carabao Cup, a także w jednym Ligi Mistrzów – przeciwko Olympique Marsylia 9 grudnia.

Poza Edersonem, Josep Guardiola w meczu przeciwko Chelsea nie będzie mógł skorzystać również z usług wspomnianych Walkera i Jesusa. Na murawie nie zobaczymy również kontuzjowanego Erika Garcii, który niewykluczone, że nie wystąpi już w barwach Manchesteru City. Utalentowany obrońca doszedł do porozumienia z Barceloną w sprawie kontraktu, który ma obowiązywać od nowego sezonu. Duma Katalonii chciałaby jednak sprowadzić go do swojego zespołu już w styczniu.



