PressFocus Na zdjęciu: Everton - Wolverhampton Wanderers

Chociaż we wtorkowy wieczór angielskie media obiegła informacja, zgodnie z którą Everton został wystawiony na sprzedaż, a Farhad Moshiri oczekuje ofert wynoszących przynajmniej 500 milionów funtów, dzisiaj doniesienia brzmią zupełnie inaczej. Właściciel nie zamierza pozbywać się klubu, natomiast jest bliski pozyskania kolejnych inwestorów.

We wtorkowy wieczór The Guardian poinformował, że Everton został wystawiony na sprzedaż

Właściciel The Toffees miał oczekiwać ofert przekraczających 500 milionów funtów

Teraz narracja jest zupełnie inna – Farhad Moshiri nigdy nie chciał sprzedawać klubu, a obecnie tylko szuka inwestorów

Everton nie jest na sprzedaż

W filmie opublikowanym na stronie internetowej klubu dopiero wtorek, ale nagranym jeszcze przed sobotnią porażką z West Hamem Moshiri zdradził, że szuka pomocy w sfinansowaniu budowy nowego stadionu w Bramley-Moore Dock. Natomiast Guardian poinformował, że brytyjsko-irański biznesmen wystawił Everton na sprzedaż.

Klub z Anglii wystawiony na sprzedaż Everton został wystawiony na sprzedaż, donosi The Guardian. Farhad Moshiri, obecny właściciel The Toffees, chętnie wysłucha ofert, jednak zamierza rozważyć tylko te przekraczające 500 milionów funtów. Farhad Moshiri wystawił Everton na sprzedaż Obecny właściciel liczy na przynajmniej 500 milion funtów Kibice od dłuższego czasu domagali się odejścia Moshiriego Moshiri chce sprzedać Everton W ostatnich miesiącach Czytaj dalej…

Rzecznik ekipy z Merseyside został poproszony komentarz w związku z doniesieniami Guardiana i stwierdził, że wideo w jasny sposób przekazuje poglądy Moshiriego dotyczące przyszłości The Toffees. – Everton nie jest na sprzedaż, ale rozmawiałem z najlepszymi inwestorami, aby wypełnić lukę w finansowaniu stadionu. Mogę to zrobić sam, jednak powodem, dla którego chcę to zrobić w ten sposób, jest sprowadzenie najlepszych inwestorów do Evertonu. Jesteśmy blisko zawarcia umowy. To wcale nie jest sprzedaż klubu – twierdzi Farhad Moshiri.

– Ambicją Evertonu zawsze jest gra w Premier League – dodał. Naszym celem nigdy nie jest bycie w pierwszej trójce. Naszą ambicją jest gra w Europie. Dzisiaj nam się to nie udaje, ale już położyliśmy podwaliny pod przyszłość. Dojdziemy do celu, ale możemy się tam dostać tylko razem – zakończył właściciel The Toffees.