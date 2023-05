fot. Imago / Mark Cosgrove / News Images Na zdjęciu: Piłkarze Newcastle United

Newcastle United w szybkim tempie po zmianie właściciela zrealizowało jeden ze swoich celi

Podopieczni Eddie Howe’a są już pewni gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów

Gracze Srok w tabeli Premier League nie będą na koniec sezonu niżej niż na czwartym miejscu

Newcastle United zapewniło sobie awans do Champions League

Newcastle United ma na swoim koncie 70 punktów. Tym samym podopieczni Eddie Howe’a są już pewni, że w ligowej tabeli nie spadną niżej niż na czwarte miejsce. Manchester United ma aktualnie 69 punktów po rozegraniu 36 spotkań, a Liverpool ma 36 oczek po 37 meczach.

Newcastle jest już zatem pewne gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Udało się to tej ekipie po raz pierwszy od kampanii 2002/2003. Ekipa z St. James Park zakończyła wówczas rywalizację na etapie drugiej fazy grupowej w marcu 2003 roku.

Tymczasem w sezonie 2003/2004 zawodnicy Newcastle grali w III rundzie eliminacyjnej do Ligi Mistrzów, ale nie awansowali do fazy grupowej. W każdym razie w tej kampanii gracze Srok awansowali do półfinału Pucharu UEFA.

