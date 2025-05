Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Moises Caicedo może liczyć na lepsze warunki finansowe

Chelsea rozgrywa niezły sezon – jest o krok od awansu do finału Ligi Konferencji, a w tabeli Premier League zajmuje 5. miejsce, które premiuje awansem do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. W aktualnej kampanii jednym z najlepszych zawodników drużyny The Blues jest bez wątpienia Moises Caicedo. Defensywny pomocnik imponuje wysoką formą, co nie umknęło uwadze trenera zespołu Niebieskich – Enzo Mareski – który w ostatnich wywiadach wypowiadał się w samych superlatywach o swoim podopiecznym.

Włodarze londyńskiego klubu planują docenić swoją gwiazdę za doskonałą postawę w trwającym sezonie. Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski dziennik „The Telegraph” wynika, że Chelsea jest gotowa zaoferować Moisesowi Caicedo nowy kontrakt, mimo że obecna umowa między stronami obowiązuje aż do 30 czerwca 2031 roku. Działacze ze Stamford Bridge chcą zapewnić 53-krotnemu reprezentantowi Ekwadoru korzystniejsze warunki finansowe, żeby lepiej zabezpieczyć jego przyszłość.

Moises Caicedo z powodzeniem występuje w barwach zespołu The Blues od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się do londyńskiej ekipy za 116 milionów euro z innego angielskiego klubu – Brighton & Hove Albion. Mierzący 178 centymetrów piłkarz w koszulce drużyny Niebieskich rozegrał łącznie 89 meczów, zdobył 2 bramki oraz zaliczył 9 asyst. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia czołowego zawodnika Chelsea na około 80 milionów euro.